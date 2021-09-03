В альянсе пожаловались на отсутствие приглашения наблюдателей с их стороны

В Североатлантическом альянсе продолжают нагнетать обстановку и возбуждать граждан своих стран в связи с предстоящими российско-белорусскими военными учениями "Запад-2021". Накануне нашими маневрами пугал МИД Литвы, сегодня на трибуну вышла официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, призвавшая Москву и Минск действовать предсказуемо, чтобы снизить риски инцидентов на восточных рубежах блока.

Гражданка Румынии отметила, что все государства имеют право на военные тренировки, однако в данном сфере нужно "соблюдать обязательства по транспарентности".

"Мы призываем Россию и Белоруссию действовать предсказуемым и прозрачным образом в соответствии с международными обязательствами. Это особенно важно, чтобы снизить риски и избежать любых инцидентов и несчастных случаев в ситуации, когда вдоль наших границ усиливается военная активность", – цитирует РИА "Новости" спикера НАТО.

Также она пожаловалась на тот факт, что альянс не получил приглашение направить на "Запад-2021" своих наблюдателей. При этом, указала румынка, согласно Венскому документу ОБСЕ, если участников учений более 13 тыс человек, то за такими маневрами должны наблюдать представители других стран.

"Масштабы предыдущих аналогичных учений заметно превысили заявленные", – пояснила Лунгеску.

Напомним, "Запад-2021" пройдет с 10 по 16 сентября. Вчера президент Белорусские Александр Лукашенко сообщил, что на них будут лично присутствовать сам бацька и его российский коллега Владимир Путин. В общей сложности в маневрах на российских и белорусских полигонах примут участие около 200 тыс военнослужащих обеих армий.

Накануне же МИД Литвы, отвечая на запрос украинского агентства, заявил, что истинные мотивы Москвы и Минска на этих учениях – продемонстрировать готовность к военному конфликту с западными государствами. Вильнюс потребовал от РФ и Белоруссии раскрыть реальные цели и сценарий маневров.

