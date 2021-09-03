Российский военный сбил китайскую ракету из ПЗРК - видео

Российский военный сбил китайскую ракету из ПЗРК - видео
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Офицер потратил годы на совершенствование навыков

23-летний командир подразделения стрелков-зенитчиков лейтенант Сергей Маенков стал единственным, кто поразил все цели с помощью переносного зенитного ракетного комплекса "Игла-С" в КНР на Армейских Международных играх-2021. Военнослужащий сбил китайскую ракету TY-300D, имитировавшую цель на высоте в полтора километра.

Маенков поразил мишень встречным попаданием в ручном режиме. Сергей рассказал журналистам, что обучался на факультете комплексов ближнего действия в смоленской академии ПВО, которую недавно окончил. Военнослужащий потратил годы на совершенствование своих профессиональных навыков, тренируясь и изучая принципы действия самих ПЗРК – доводил все до автоматизма и занимался физподготовкой.

Офицер признался, что физически уставал – приходилось ломать себя и работать на износ, однако, считает Маенков, без этого и никак. В работе с ПЗРК же отличная физическая подготовка должна дополнять внутреннюю собранность. 

"Больше нужно думать головой, анализировать каждый свой результат", – пояснил лейтенант.

Военнослужащий признался, что впервые оказался в Китае, ощутив сухой климат и разреженный горный воздух. Приходилось первое время привыкать и к местной еде. 

Семья гордится результатом лейтенанта – мама даже расплакалась, увидев ролик с соревнований.

"И сам горжусь, – смущенно ответил Маенков, отвечая на вопрос журналиста.

Глава войсковой ПВО Вооруженных сил РФ Александр Леонков назвал Маенкова "джокером в рукаве у команды", отметив высочайший уровень подготовки зенитчика.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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