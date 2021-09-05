Эксперт раскрыл истинное предназначение российских С-400 в Белоруссии

Эксперт раскрыл истинное предназначение российских С-400 в Белоруссии
Фото: Russian Defence Ministry/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Вооружение направлено не для поддержки Александра Лукашенко

Поставка в Белоруссию ЗРК С-400 соответствует интересам военного-политического руководства России, поскольку они рассматривают оборонное пространство страны в едином контуре с республикой. Такого мнения придерживается военкор Юрий Котенок.

По его словам, поставка комплексов может в разы повысить обороноспособность России. К примеру, это позволит защитить страну от ракет противника на подлете, не успевших войти в российское воздушное пространство.

"Даже поможет выстроить единую систему ПВО с Белоруссией, чтобы сбивать гиперзвук. Эта задача актуальна, и она будет решаться в ближайшие десятилетия", – рассказал он ПолитЭксперту.

Однако на Западе подобное решение могут воспринять неблагосклонно. Котенок полагает, что в Москве не должны думать о том, как отреагируют другие страны, когда речь идет об обороне собственного государства. В ответ он вспомнил поговорку: "все, что русскому хорошо, то немцу смерть". 

Эксперт полагает, что в действительности в вопросе поставки С-400 в Белоруссию речь о поддержке "тоталитарного" режима Лукашенко, как полагают представители западных стран, не идет. Россия с 90-х годов реализует огромное количество соглашений с республикой, которые касаются взаимодействия в оборонной сфере. 

Напомним, о том, что Россия поставит в Белоруссию новую партию оружия сообщил Александр Лукашенко. Он отметил, что Минск может получить в распоряжение "Триумфы", но пока это не точно.

Позже эту информацию подтвердили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству. 

Источник: ПолитЭксперт
Роман ИГНАТОВ

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