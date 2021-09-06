На маневры стянут военную технику с личным составом

Украинская армия проведет военные учения со стрельбой на территории Херсонской области. Соответствующее заявление сделали накануне в пресс-службе администрации региона.

Как отмечает источник, в сентябре Вооруженные силы Украины перебросят бронетехнику с личным составом на крупнейший военный полигон ВСУ "Ягорлык". Не так давно в Вооруженных силах Незалежной сообщали, что его пришлось создать для учений зенитно-ракетных войск "после аннексии Крыма".

Переброска техники с личным составом будет осуществляться в период с 9 по 30 сентября.

"Там будут проходить военные учения с боевой стрельбой. Жителей Херсонской области просим сохранять спокойствие и не забывать об осмотрительности", – говорится в сообщении администрации региона, опубликованном в социальной сети "Фейсбук".

Работы по возведению полигона начались еще три года назад. Украинские СМИ называли созданный для военных учений участок одним из самых современных в Европе – Генштаб ВСУ заявлял, что на территории оборудованы пункт управления с развед-информационным центром, а также учебные корпусы с классами.

Летом 2021 года силы ПВО украинской армии также устроили тактические учения у границ с Крымом с применением зенитно-ракетных комплексов "Бук", использовавшихся для практики по уничтожению воздушных объектов условного противника. Член Совфеда Сергей Цеков заявил, что украинская администрация в очередной раз устраивает провокацию у российских границ, а ВСУ имитируют повышение уровня боевой готовности у рубежей РФ.