Увеличению числа резервистов в России дали объяснение

Увеличению числа резервистов в России дали объяснение
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
На решение Минобороны повлияли несколько факторов

Увеличению резервистов в российской армии есть несколько причин, заявил полковник в отставке Виктор Литовкин. Он отметил, что это связано, во-первых, с совместными учениями России и Белоруссии "Запад-2021", которые начнутся в предстоящую пятницу, 10 сентября. По уже сложившейся традиции, на подобные мероприятия обычно привлекают военнообязанных граждан. 

Также необходимо, чтобы резервисты имели представление о том, как управлять современной военной техникой, а не просто "бегали по полю и стреляли из автоматов". В этот случае будут вызваны те, кто ранее служил в армии на этих специальностях, а после были уволены в запас. Как подчеркнул Литовкин в разговоре с "Известиями", техника в армии постоянно меняется и совершенствуется, поэтому нужно, чтобы резервисты знали, как ей пользоваться. 

Техника, на которой будут проходить учения, на данный момент стоит на специальных базах. Позже с нее будет снята смазка, которую наносят, чтобы орудия не ржавели, затем останется только прокрутить двигатели и вывести поле. После окончания учебных мероприятий техника будет возвращена на базу, а военнообязанные вернутся к своей привычной жизни. 

Всего планируется призвать около пяти тысяч резервистов. "Больше этого количества никто призывать не собирается", – заключил эксперт, добавив, что на эти цели заложено определенное число средств из государственного бюджета. 

В беседе с "ПолитРоссией" Литовкин добавил, что призыв резервистов может быть связан с угрозами со стороны стран НАТО, которые регулярно проводят учения на границе с Россией, и недавними событиями в Афганистане. 

"Не дай бог завтра начнется серьезное противостояние. Такие люди будут востребованы. Армии не нужно пушечное мясо", 

– подчеркнул эксперт. 

Напомним, что ранее НАТО призвало Россию и Белоруссию быть предсказуемыми на учениях "Запад-2021". 

Источник: "Известия" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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