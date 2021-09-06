На решение Минобороны повлияли несколько факторов

Увеличению резервистов в российской армии есть несколько причин, заявил полковник в отставке Виктор Литовкин. Он отметил, что это связано, во-первых, с совместными учениями России и Белоруссии "Запад-2021", которые начнутся в предстоящую пятницу, 10 сентября. По уже сложившейся традиции, на подобные мероприятия обычно привлекают военнообязанных граждан.

Также необходимо, чтобы резервисты имели представление о том, как управлять современной военной техникой, а не просто "бегали по полю и стреляли из автоматов". В этот случае будут вызваны те, кто ранее служил в армии на этих специальностях, а после были уволены в запас. Как подчеркнул Литовкин в разговоре с "Известиями", техника в армии постоянно меняется и совершенствуется, поэтому нужно, чтобы резервисты знали, как ей пользоваться.

Техника, на которой будут проходить учения, на данный момент стоит на специальных базах. Позже с нее будет снята смазка, которую наносят, чтобы орудия не ржавели, затем останется только прокрутить двигатели и вывести поле. После окончания учебных мероприятий техника будет возвращена на базу, а военнообязанные вернутся к своей привычной жизни.

Всего планируется призвать около пяти тысяч резервистов. "Больше этого количества никто призывать не собирается", – заключил эксперт, добавив, что на эти цели заложено определенное число средств из государственного бюджета.

В беседе с "ПолитРоссией" Литовкин добавил, что призыв резервистов может быть связан с угрозами со стороны стран НАТО, которые регулярно проводят учения на границе с Россией, и недавними событиями в Афганистане.

"Не дай бог завтра начнется серьезное противостояние. Такие люди будут востребованы. Армии не нужно пушечное мясо",

– подчеркнул эксперт.

Напомним, что ранее НАТО призвало Россию и Белоруссию быть предсказуемыми на учениях "Запад-2021".