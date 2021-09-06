Исламабад закупает у Пекина около 300 бронемашин

Новые китайские танки Norinco VT-4, которые поступили на вооружение Пакистана, могут стать угрозой индийским танкам Т-90С. Последние ранее поставлялись из России, а теперь производятся по лицензии в Индии. Об этом сообщает издание The Military Watch.

Согласно публикации, Пакистан получил из КНР около 100 танков VT-4. По мнению экспертов, данные машины станут самыми боеспособными в армии страны, которая почти полностью оснащена именно китайской бронетехникой. Исламабад, вероятно, в ближайшее время закажет у Пекина не менее 300 VT-4.

Эти танки получили комплекс активной защиты и дизельный двигатель мощностью в 1300 л. с. Кроме того, китайские снаряды "считаются одними из самых мощных в мире", указывают авторы статьи. В связи с этим пакистанские танки будут представлять угрозу для "индийских" Т-90С и, возможно, даже Т-90МС российского производства, полагают специалисты.

Что касается Индии, то на вооружении ее армии сейчас находится свыше 1100 танков Т-90 различных модификаций. А в июне прошлого года Нью-Дели проявил интерес к российским машинам на базе платформы "Армата". Индийские военные рассматривают возможность покупки техники у Москвы.

Ранее стало известно, что во втором этапе стратегических учений "Запад-2021", который пройдет с 10 по 16 сентября в РФ, примет участие и контингент из Индии. Республика посылает на российско-белорусские маневры, вызывающие тревогу у западных стран из восточноевропейского фланга НАТО, 200 военнослужащих, пишет газета The Hindu.

Эту информацию подтвердила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).



"Воинский контингент Индии примет участие в совместном стратегическом учении "Запад-2021" на полигоне "Мулино" Нижегородской области на боевой технике войск Западного военного округа", – сообщили в округе.

