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Новые китайские танки Norinco VT-4, которые поступили на вооружение Пакистана, могут стать угрозой индийским танкам Т-90С. Последние ранее поставлялись из России, а теперь производятся по лицензии в Индии. Об этом сообщает издание The Military Watch.
Согласно публикации, Пакистан получил из КНР около 100 танков VT-4. По мнению экспертов, данные машины станут самыми боеспособными в армии страны, которая почти полностью оснащена именно китайской бронетехникой. Исламабад, вероятно, в ближайшее время закажет у Пекина не менее 300 VT-4.
Эти танки получили комплекс активной защиты и дизельный двигатель мощностью в 1300 л. с. Кроме того, китайские снаряды "считаются одними из самых мощных в мире", указывают авторы статьи. В связи с этим пакистанские танки будут представлять угрозу для "индийских" Т-90С и, возможно, даже Т-90МС российского производства, полагают специалисты.
Что касается Индии, то на вооружении ее армии сейчас находится свыше 1100 танков Т-90 различных модификаций. А в июне прошлого года Нью-Дели проявил интерес к российским машинам на базе платформы "Армата". Индийские военные рассматривают возможность покупки техники у Москвы.
Ранее стало известно, что во втором этапе стратегических учений "Запад-2021", который пройдет с 10 по 16 сентября в РФ, примет участие и контингент из Индии. Республика посылает на российско-белорусские маневры, вызывающие тревогу у западных стран из восточноевропейского фланга НАТО, 200 военнослужащих, пишет газета The Hindu.
Эту информацию подтвердила
пресс-служба
Западного военного округа (ЗВО).
"Воинский контингент Индии примет участие в совместном стратегическом
учении "Запад-2021" на полигоне "Мулино" Нижегородской области на боевой
технике войск Западного военного округа", – сообщили в округе.
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