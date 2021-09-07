ВСУ столкнулись с неожиданной проблемой накануне демонстрации "мощи" у Крыма

ВСУ столкнулись с неожиданной проблемой накануне демонстрации "мощи" у Крыма
Фото: Alexander Rekun / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Украинские военнослужащие переохладились на полигоне и массово отправлены в госпиталь

Минобороны Украины затеяло провести с 9 по 30 сентября учения с боевой стрельбой на полигоне Ягорлык вблизи с границей с Крымом, однако эти планы оказались под угрозой срыва из-за повального недуга военнослужащих. Об этом сообщает портал "Русская весна".

Издание отмечает, что киевский режим решил побряцать оружием под носом у РФ в пику российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021". В связи с этим украинские маневры носят явно провокационный характер и не предполагают большого числа его участников. А теперь они и вовсе могут не состояться.

По данным источников портала, в дислоцированных в Херсонской области подразделениях ВСУ зафиксирована вспышка заболевания вирусной пневмонией.

Недуг настиг около 50 военнослужащих 501-го батальона 36-й бригады морской пехоты. Больные отправлены в Николаевский военный госпиталь.

Как стало известно, батальон больше месяца находился на полигоне в районе Раденска на Херсонщине. Военные медики считают, что причиной массовых заболеваний стало ухудшение погодных условий.

Болезнь у всех пациентов протекает одинаково – кашель и температура, которую ничем невозможно сбить.

Первые дни командование пыталось скрыть факт массового недуга среди военнослужащих. Однако потом у большинства пациентов началась одышка и сильный сухой кашель.

При этом командование уверяет, что все заболевшие были вакцинированы от COVID-19 препаратом Covishield.

Добавим, что наши учения "Запад-2021", активная фаза которых пройдет с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в РФ и на пяти в Белоруссии, вызывают форменную истерию как в самой Незалежной, так и на Западе, особенно в Польше и странах Прибалтики. В Варшаве уже призвали НАТО показать свои мускулы Москве в связи с предстоящими маневрами, которые пройдут, в том числе, в Калининградской области.

Источник: Русская весна
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Настоящий ОДЕССИТ
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Да не простуда это. Просто обосрал.сь, когда увидели Российскую границу.
Андрей
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Надеюсь это корона от которой укрофашисты сдохнут. Да и прививка для свиней Covishield им не поможет.
Гость306462
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Русские солдаты не не болеют!
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