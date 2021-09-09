Бойцы США не могут сравниться с нашими героями

Российская армия на протяжении многих столетий не раз доказывала свою отвагу и исключительную готовность к подвигам. Об этой особенности русских солдат напомнил известный общественный деятель, израильский политолог Яков Кедми. При этом эксперт решил сравнить русских бойцов с их американскими коллегами. Несложно догадаться, что сравнение было не в пользу последних.



Кедми напомнил, что для русского солдата сдача врагу фактически неприемлема. Готовность до конца стоять на своем не раз была продемонстрирована во времена царской армии и тем более советской. Изгоняя фашистскую нечисть с территории нашей Родины, советский солдат совершил огромное количество подвигов, которые можно перечислять бесконечно.

В то же время, бравый американский боец не может похвастаться подобного рода достижениями. Кедми подчеркнул, что вояки из США никогда не станут сражаться до смерти. Своя рубашка для них всегда ближе к телу. Поэтому идти на жертвы там не будут.

А для русского, советского солдата готовность погибнуть ради высокой цели впитана с молоком матери. Кедми напомнил, что ни одна армия мира не проявила такой героизм, как советские бойцы во время битвы в Сталинграде.

"Слова: "Умираю, но не сдаюсь" написаны только по-русски. Никто, кроме русских, этого не писал", – подчеркнул Кедми на ютуб-шоу телеведущего Владимира Соловьева.

Тем временем, уроки прошлого проходят мимо некоторых европейских деятелей. Так, недавно наша страна обрушилась на Эстонию за возведение памятника пособникам нацистов.