Новейший украинский броневик вспыхнул при проверке устойчивости к огню

Новейший украинский броневик вспыхнул при проверке устойчивости к огню
Фото: en.wikipedia.org/ Zinnsoldat/ CC BY-SA 4.0
Испытания техники закончились плачевно

Украинским военным конструкторам по-крупному не повезло. Выяснилось, что образец новейшей тактической колесной боевой техники "Дозор-Б" не прошел испытания. Во время тестирования машина загорелась.

Примечательно, что броневик охватило огнем в момент проверки эффективности противопожарного оборудования. Встроенные огнетушители должны были погасить возгорание, однако это не случилось.

Неприятный инцидент произошел прямо на территории завода-изготовителя. Новое вооружение для украинской армии подготовили специалисты Харьковского конструкторского бюро машиностроения.

Для того чтобы проверить готовность броневика к самотушению, был проведен заводской эксперимент. В кабину броневика поставили ведро с дымовой шашкой. По задумке, встроенные огнетушители должны были сработать на дым и ликвидировать предполагаемое возгорание.

Однако бравые конструкторы с Незалежной не учли, что выбранное для эксперимента ведро было испачкано в масле. В итоге машина благополучно загорелась. Тушить огонь пришлось порошковым методом. Такие действия могли привести к повреждению оборудования, пишет Defense Express.

Отмечается, что если в ходе инцидента пострадали элементы зарубежного производства, начало квалификационных испытаний броневика придется отложить. Сейчас украинские специалисты оценивают масштабы ущерба.

Кстати, недавно депутат Верховной рады призвал главу украинской армии набраться смелости и на танке доехать до Красной площади в Москве.

Источник: Defense News ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость308185
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Позор-Б. По-другому и быть не могло, когда рогули берутся за что-то в 100 случаях из 100 это разрушение, созидать они не способны.
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