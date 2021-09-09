Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
Украинским военным конструкторам по-крупному не повезло. Выяснилось, что образец новейшей тактической колесной боевой техники "Дозор-Б" не прошел испытания. Во время тестирования машина загорелась.
Примечательно, что броневик охватило огнем в момент проверки эффективности противопожарного оборудования. Встроенные огнетушители должны были погасить возгорание, однако это не случилось.
Неприятный инцидент произошел прямо на территории завода-изготовителя. Новое вооружение для украинской армии подготовили специалисты Харьковского конструкторского бюро машиностроения.
Для того чтобы проверить готовность броневика к самотушению, был проведен заводской эксперимент. В кабину броневика поставили ведро с дымовой шашкой. По задумке, встроенные огнетушители должны были сработать на дым и ликвидировать предполагаемое возгорание.
Однако бравые конструкторы с Незалежной не учли, что выбранное для эксперимента ведро было испачкано в масле. В итоге машина благополучно загорелась. Тушить огонь пришлось порошковым методом. Такие действия могли привести к повреждению оборудования, пишет Defense Express.
Отмечается, что если в ходе инцидента пострадали элементы зарубежного производства, начало квалификационных испытаний броневика придется отложить. Сейчас украинские специалисты оценивают масштабы ущерба.
Кстати, недавно депутат Верховной рады призвал главу украинской армии набраться смелости и на танке доехать до Красной площади в Москве.
Топливо будет запущено в первую нитку новой балтийской магистрали "Газпрома"
Топ-менеджер отказался возвращать "Буран" в РФ