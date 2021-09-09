Украинской судостроительной отрасли предрекли окончательный крах

Киев своими руками уничтожает то немногое, что еще осталось у Украины. Об этом заявил бывший претендент на пост президента Незалежной, публицист Юрий Касьянов.

Он обратил внимание на контракт, который заключило Минобороны страны с Турцией на строительство корветов типа ADA для ВМС. Украинской стороне это будет стоить 3,8 млрд гривен за корабль. Всего планируется построить 5 таких судов. Первый уже торжественно заложили на судостроительном заводе в Стамбуле, о чем с ликованием сообщили в Киеве.

"Очередная победа Турции над Украиной",

– не разделяет радости Касьянов. Он отмечает, что эти миллиарды Украина тратит на "бессмысленные корабли", поскольку они не смогут противостоять России в "закрытом Черном море". При этом собственная судостроительная отрасль Незалежной "подыхает" без заказов, как и остальное оборонное производство внутри страны.

"Добили беспилотную отрасль турецкими беспилотниками, добьем и судостроительную турецкими кораблями",

– констатирует Касьянов в "Фейсбуке", перечисляя, на что можно было бы потратить отданные Турции деньги, чтобы и украинскую армию укрепить, и экономику.

Ранее депутат Верховной рады Сергей Рахманин раскритиковал договоренности о военной поддержке со стороны США. О том, как американцы помогают Украине восстановить флот списанными кораблями, подробно расписало издание National Interest.