Победа Турции над Украиной: как союзники уничтожают Незалежную

Победа Турции над Украиной: как союзники уничтожают Незалежную
Фото: Yulii Zozuliaukrinform / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
продолжениеНовейший украинский броневик вспыхнул при проверке устойчивости к огню
Украинской судостроительной отрасли предрекли окончательный крах

Киев своими руками уничтожает то немногое, что еще осталось у Украины. Об этом заявил бывший претендент на пост президента Незалежной, публицист Юрий Касьянов.

Он обратил внимание на контракт, который заключило Минобороны страны с Турцией на строительство корветов типа ADA для ВМС. Украинской стороне это будет стоить 3,8 млрд гривен за корабль. Всего планируется построить 5 таких судов. Первый уже торжественно заложили на судостроительном заводе в Стамбуле, о чем с ликованием сообщили в Киеве.

"Очередная победа Турции над Украиной",

– не разделяет радости Касьянов. Он отмечает, что эти миллиарды Украина тратит на "бессмысленные корабли", поскольку они не смогут противостоять России в "закрытом Черном море". При этом собственная судостроительная отрасль Незалежной "подыхает" без заказов, как и остальное оборонное производство внутри страны.

"Добили беспилотную отрасль турецкими беспилотниками, добьем и судостроительную турецкими кораблями",

– констатирует Касьянов в "Фейсбуке", перечисляя, на что можно было бы потратить отданные Турции деньги, чтобы и украинскую армию укрепить, и экономику.

Ранее депутат Верховной рады Сергей Рахманин раскритиковал договоренности о военной поддержке со стороны США. О том, как американцы помогают Украине восстановить флот списанными кораблями, подробно расписало издание National Interest.

Источник: Facebook
Николай ВИКТОРОВ
М
Пожаловаться Ответить
молодцы свинопасы,такими темпами не долго осталось прыгать,сегодня с протянутой рукой ползаете по миру,завтра и подавать перестанут
как были мутантами так и остались бестолковоым народишком - ни построить ни создать,только воровать и попрошайничать
во главе стада то кондитер то комик еврей,даже русских нет по их мнению,ни славян,все выдуманное от истории до побед и хероев
прыгаем дальше и выше,свиноголовы...
Гость309767
Пожаловаться Ответить
Интересно какой «откат» кто то получит?!
1
новости партнеров

Bloomberg назвал дату запуска "Северного потока-2"

Топливо будет запущено в первую нитку новой балтийской магистрали "Газпрома"

Глава "Байконура" заявил о неуважении России к Казахстану

Топ-менеджер отказался возвращать "Буран" в РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1840 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей