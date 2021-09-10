Украина и Польша подготовили ответ России и Белоруссии на учения "Запад-2021"

Украина и Польша подготовили ответ России и Белоруссии на учения "Запад-2021"
Фото: mil.ru
Военное руководство в Варшаве уже начало демонстрировать Москве танковую мощь республики

Украина и Польша никак не угомонятся и продолжают стращать своих соотечественников российско-белорусскими стратегическими учениями "Запад-2021". Так, Варшава и Киев почти в унисон объявили о проведение собственных маневров в пику Москве и Минску.

За киевский режим отчитался главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный – большой мечтатель доехать на танке до Красной площади и Арбата. Генерал-лейтенант объявил, что в конце сентября в Незалежной пройдут учения "Объединенные усилия-2021" при участии военнослужащих стран-членов НАТО, передает "РБК-Украина".

По его словам, это станет симметричным ответом на совместные учения РФ и Белоруссии, которые являются фактором российской агрессии и угрозой нацбезопасности Украины и государств Евросоюза. Маневры пройдут с 22 по 30 сентября на украинских полигонах и в Азово-Черноморской акватории.

"Основная задача учений – наращивание возможностей для отражения вооруженной агрессии противника", – цитирует "Лента.ру" пана Залужного.

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что в мероприятиях примут участие около 12,5 тыс военных, из которых 700 представят силы альянса. На полигонах будет задействована иностранная боевая техника.

А вот поляки не стали в долгий ящик откладывать свои военные игрища и уже сегодня – аккурат в день старта основной фазы наших учений "Запад-2021" – начали "Рысь-21" на востоке Республики.


В пятницу, 10 сентября, в городе Нова-Демба (Подкарпатское воеводство) в учениях принял участие глава Минобороны Польши Мариуш Блащак, сообщило ведомство в "Твиттер".

"Он наблюдает за солдатами 12-й Щецинской механизированной дивизии, принимающей участие в учении "Рысь-21". В маневрах участвуют более 4 тыс. солдат и свыше 1 тыс. единиц военной техники", – говорится в сообщении.

Сегодня стартовали российско-белорусские учения "Запад-2021", который будут проходить до 16 сентября на полигонах обеих стран. Всего в маневрах примут участие около 200 тыс военнослужащих, в том числе из других государств, а также более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, РСЗО, минометы и 15 кораблей.

Ранее польское издание Tygodnik TVP призвало НАТО на фоне учений "Запад-2021" начать говорить с Россией "на языке силы". Вероятно, маневры польских танкистов под носом у Украины и должны что-то продемонстрировать РФ.

Источник: РБК-Украина
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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