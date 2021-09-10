От членов экипажа поступили массовые жалобы на состояние здоровья

Британская армия может отказаться от эксплуатации новейших легких танков "Аякс" – модель крайне плохо зарекомендовала себя из-за массовых жалоб, поступающих от членов экипажей. Военнослужащие заявляют, что подорвали здоровье во время испытаний техники.

Накануне в Министерстве обороны прокомментировали ситуацию с программой стоимостью в 3,5 миллиарда фунтов стерлингов. Замглавы оборонного ведомства Джереми Куин сообщил парламенту, что не может гарантировать успешную эксплуатацию испытываемой модели – солдаты жалуются на потерю слуха, спазмы в спине и боли в суставах.

Как пишет Daily Mail, 310 военнослужащих получили рекомендации обратиться за медпомощью после испытаний "Аяксов". По информации источника, травмы вызваны шумом двигателя и его вибрациями.

"Не могу дать стопроцентных гарантий, что нам удастся решить эту проблему. Но мы твердо намерены работать с General Dynamics. Не станем принимать первоначальную эксплуатацию танков, пока не сможем решить ситуацию с шумом и вибрацией. Нам нужна модель, которая будет работать и соответствовать своему назначению. Если ранее я называл "Аякс" проблемной программой, это не значит, что проблемы неразрешимы", – заявил британский чиновник, выступая в Палате общин.

Как отмечает источник, в настоящее время из запланированных 589 "Аяксов" поставлено менее тридцати моделей. Стоимость проекта составляет три с половиной миллиарда фунтов стерлинга, полностью программа же обошлась в 5,5 млрд.

Ранее британские эксперты заявили, что танковый парк королевства в значительной степени устарел – многие модели эксплуатируются уже по 30 лет.