Турчинов объявил о провале проекта "зачистки" Крымского моста

Турчинов объявил о провале проекта "зачистки" Крымского моста
Фото: commons.wikimedia.org(CC BY 4.0)
Армии Незалежной хватило денег лишь на один дивизион "Нептуна" из трех

Киевский режим сорвал программу по закупке ВСУ крылатых ракет "Нептун", из-за чего Незалежная не сможет "зачистить" Крымский мост. Об этом в эфире "5 канала" сокрушался один из вождей "революции гидности", экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"У нас по плану была формула построения мощной противокорабельной обороны с использованием крылатых ракет", – поведал "кровавый пастор" и вдохновитель войны в Донбассе другому бывшему чиновнику – экс-генпрокурору Юрию Луценко.

По словам пана Турчинова, на Украине создали крылатые ракеты "Нептун" с мобильными пусковыми комплексами, но Вооруженные силы заказали лишь один дивизион вместо трех. Предполагалось, что данные комплексы можно будет транспортировать самолетами и кораблями, однако сейчас все "заморожено, остановлено", подчеркнул бывший глава СНБО.

Он отметил, что комплексы "Нептун" значительно усилили бы оборону побережья Незалежной и повысили бы боеспособность армии.

"Мы бы могли уничтожать любую надводную цель Российской Федерации, даже в пункте базирования, мы бы могли зачистить так же и Крымский мост", – уверен пан Турчинов.

В связи с этим он пожаловался на бездействие украинского руководства.

Напомним, еще в 2019 г. "кровавый пастор" утверждал, что крылатые ракеты Р-360 комплекса "Нептун" якобы способны уничтoжить кoрaбли ВМФ России в Чeрнoм и Aзoвcкoм мoрях, а заодно и Крымcкий мocт за считанные минуты. В Евросоюзе, куда так стремится Незалежная, подобные террористические угрозы стараются не замечать.

Ранее в августе нынешнего года "Укрооборонопром" сообщил, что покажет на международной выставке в Турции ряд своих новых разработок, в числе которых значилась и ракета "Нептун". Судя по всему, у ВСУ нет средств закупать этот комплекс, и Киев решил попробовать получить на его производство денег со стороны иностранных потенциальных интересантов.

Источник: Ютуб-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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