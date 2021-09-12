Украина произведет атаку Крыма турецкими беспилотниками - СМИ

Украина произведет атаку Крыма турецкими беспилотниками - СМИ
Фото: Nina Liashonok/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Киев решил закупить новую партию боевой техники

Пример задействования турецких дронов "Bayraktar TB2" во время конфликта в Нагорном Карабахе вдохновил украинские власти на покупку еще 24 единиц боевой техники у Анкары. После заключения контракта на вооружении у армии Украины будет состоять 36 ударных беспилотников, которые, по мнению экспертов, могут представлять серьезную угрозу для Крыма.

Несмотря на защиту полуострова системами ПВО, почти четыре десятка турецких дронов вполне могут совершить атаку. Есть вероятность, что беспилотники задействуют и для ведения боевых действий в Донбассе. Хотя, полагает эксперт портала Avia.pro, в Киеве могут не захотеть идти на открытое столкновения с России, осознавая вероятные последствия. 

"Россия на сегодняшний день имеет довольно большой опыт борьбы с турецкими дронами", – указывается в статье.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что состоящих на вооружении в армии 12 турецких беспилотников недостаточно для обеспечения безопасности страны. По заказу Минобороны планируется увеличить объем заказа боевой техники на 2022 год – всего закупят четыре комплекса, включающих в себя 24 дрона. 

Однако пока, отметил он, украинские военные не могут эффективно пользоваться зарубежным вооружением. Главнокомандующий заявил, что сейчас солдаты не понимают, как работать с беспилотниками и какой тактики их использования следует придерживаться. Залужный понадеялся, что в этом вопросе им может оказать содействие Азербайджан, использовавший турецкую технику во время конфликта, но пока взаимодействия между сторонами по этому вопросу мало.

Источник: Avia.pro
Роман ИГНАТОВ
Гость310866
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11 сентября боевики 93-й бригады по приказу военного преступника БРЫЖИНСКОГО подвергли обстрелу из 122-мм орудий, 120-мм миномётов и орудий машин БМП-2 г.ДОКУЧАЕВСК. В результате их огня повреждения получили два домостроения и были ранены два мирных жителя.
Гость310866
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Куев совсем смысл потерял, оно раздвину ножки перед США и трахается всей Европой.
Гость310980
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Гость306653
ну посмотрим. пока по всем фронтам нагибают рашеньку-пидорашеньку.
и главное что те кто нагибает сидят в самом кремле.
но виноваты пиндосы, хохлы, пшеки и тд.
Йозеф ! твое дело живет и процветает, стадо скота также верит в пропаганду и готово идти на баррикады.
если тебя сильно опустили русские , то это не значит что Россию все нагибают, нет некоторые конечно пытаются , но у них не получается. А то что у русских внутри страны это их дело, ты же не мать тереза что бы за них беспокоится. Разберись лучше со своими обидами.
Гость306653
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Гость310976
один разогнули, и поехали домой растянутое отверстие залечивать. И вы так же поедите по второму разу уже залечивать
ну посмотрим. пока по всем фронтам нагибают рашеньку-пидорашеньку.
и главное что те кто нагибает сидят в самом кремле.
но виноваты пиндосы, хохлы, пшеки и тд.
Йозеф ! твое дело живет и процветает, стадо скота также верит в пропаганду и готово идти на баррикады.
Гость310976
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Гость307700
А Байрактары очень не плохо "разгибали духовные скрепы" в Сирии. Горели жарким пламенем "Панцири" и Т-72.
горели и их экипажи.
один разогнули, и поехали домой растянутое отверстие залечивать. И вы так же поедите по второму разу уже залечивать
Гость307700
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А Байрактары очень не плохо "разгибали духовные скрепы" в Сирии. Горели жарким пламенем "Панцири" и Т-72.
горели и их экипажи.
Бармалей
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Хорошая шутка-юмора !!!
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