Киев решил закупить новую партию боевой техники

Пример задействования турецких дронов "Bayraktar TB2" во время конфликта в Нагорном Карабахе вдохновил украинские власти на покупку еще 24 единиц боевой техники у Анкары. После заключения контракта на вооружении у армии Украины будет состоять 36 ударных беспилотников, которые, по мнению экспертов, могут представлять серьезную угрозу для Крыма.

Несмотря на защиту полуострова системами ПВО, почти четыре десятка турецких дронов вполне могут совершить атаку. Есть вероятность, что беспилотники задействуют и для ведения боевых действий в Донбассе. Хотя, полагает эксперт портала Avia.pro, в Киеве могут не захотеть идти на открытое столкновения с России, осознавая вероятные последствия.

"Россия на сегодняшний день имеет довольно большой опыт борьбы с турецкими дронами", – указывается в статье.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что состоящих на вооружении в армии 12 турецких беспилотников недостаточно для обеспечения безопасности страны. По заказу Минобороны планируется увеличить объем заказа боевой техники на 2022 год – всего закупят четыре комплекса, включающих в себя 24 дрона.

Однако пока, отметил он, украинские военные не могут эффективно пользоваться зарубежным вооружением. Главнокомандующий заявил, что сейчас солдаты не понимают, как работать с беспилотниками и какой тактики их использования следует придерживаться. Залужный понадеялся, что в этом вопросе им может оказать содействие Азербайджан, использовавший турецкую технику во время конфликта, но пока взаимодействия между сторонами по этому вопросу мало.