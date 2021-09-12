Япония обвинила Россию в незаконном вторжении

Япония обвинила Россию в незаконном вторжении
Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Токио обратились к Москве с просьбой объяснить произошедшее

Министерство обороны Японии сообщило о том, что российское судно Ан-26 нарушило воздушное пространство страны. 

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошел в районе полуострова Сиретоко на востоке Хоккайдо. В Токио уже отреагировали на произошедшее, направив Москве протест, потребовав, чтобы подобного больше не было. 

В минобороны Японии предположили, что самолет был пассажирским, поэтому обратились к России, чтобы подтвердить эту информацию.

По данным портала Kyodo, вторжение произошло дважды: в 9:37 и в 15:58. Другой информации о случившимся нет. 

Напомним, что ранее Эстония обвинила Россию в нарушении воздушных границ. Инцидент случился в районе острова Хийумаа. По словам Таллина, судна были с отключенными транспондерами, при этом связи со службами страны также не было. 

В Министерстве обороны РФ отметили, что полет двух Су-35 был запланированным. Он осуществлялся над нейтральной территорий Балтийского моря, при этом никаких отклонений от маршрута зафиксировано не было. Эта информация является подтверждается данными, которые были получены по средствам объективного контроля. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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