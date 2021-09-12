В Токио обратились к Москве с просьбой объяснить произошедшее

Министерство обороны Японии сообщило о том, что российское судно Ан-26 нарушило воздушное пространство страны.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошел в районе полуострова Сиретоко на востоке Хоккайдо. В Токио уже отреагировали на произошедшее, направив Москве протест, потребовав, чтобы подобного больше не было.

В минобороны Японии предположили, что самолет был пассажирским, поэтому обратились к России, чтобы подтвердить эту информацию.

По данным портала Kyodo, вторжение произошло дважды: в 9:37 и в 15:58. Другой информации о случившимся нет.

Напомним, что ранее Эстония обвинила Россию в нарушении воздушных границ. Инцидент случился в районе острова Хийумаа. По словам Таллина, судна были с отключенными транспондерами, при этом связи со службами страны также не было.

В Министерстве обороны РФ отметили, что полет двух Су-35 был запланированным. Он осуществлялся над нейтральной территорий Балтийского моря, при этом никаких отклонений от маршрута зафиксировано не было. Эта информация является подтверждается данными, которые были получены по средствам объективного контроля.