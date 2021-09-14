Система обороны Москвы и Минска будет единой

Поставки новейшей российской противоракетной системы С-500 в Белоруссию выгодны, в первую очередь, самой России. К таким выводам пришли эксперты американского издания Military Watch.

На прошлой неделе Москву посетил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По итогам визита стороны договорились о поставках Минску военной техники из РФ на миллиард долларов. Более того, по словам Лукашенко, когда он завел речь о С-400, президент РФ Владимир Путин рассказал ему о новинке, которая должна быть принята на вооружение в РФ в ближайшее время, – про С-500.

По мнению западных экспертов, в Кремле не зря зашла речь про новую систему, у которой и дальность действия больше – 600 км, и способность перехватывать гиперзвуковые и космические цели, включая спутники. При этом С-500 отлично взаимодействует с версией С-400, что повышает ситуационную осведомленность системы.

В связи с этим на Западе пришли к выводу, что Москве настолько выгодно разместить в Белоруссии свои С-500, что она готова отдать их по особой "договорной" цене, как партнеру по Союзному государству.

"Это позволило бы альянсу (России и Белоруссии – прим.ред.) наносить удары по самолетам и спутникам противника глубже на территории НАТО, в том числе на большей части территории Германии из-за очень большой дальности действия системы",

– рассуждают аналитики американского издания.

Переговоры Путина и Лукашенко прошли в Москве 9 сентября. По итогам было объявлено о прорывных шагах в сторону Союзного государства. На Украине это расценили по-своему: испугались, что теперь им угрожает опасность вторжения и со стороны белорусской границы.

Бывший руководитель Главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк объяснил, почему понимающих людей не тревожит эта ситуация, и назвал направления, по которым Киеву в самом деле нужно опасаться удара.

