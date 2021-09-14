В Киеве нашли дешевый способ, как причинить урон кораблям РФ

Вооруженным силам Украины нужно прибегнуть к минному ограждению для "массового уничтожения российских кораблей". С таким рацпредложением выступила директор НПК "Кливер" Оксана Врублевская, выступая во вторник, 14 сентября на круглом столе "Тактические оборонительные системы, которые безотлагательно нужны армии".

Мероприятие транслировал на ютуб-канале "Укринформ".

В своем спиче пани Врублевская, которая по ходу извинялась, что плохо справляется с пультом управления экраном, признала, что киевский режим заметно уступает Москве по соотношению вооружения и боевого потенциала в Черном море. И предложила свой план противостояния в регионе России – минные системы поражения, которые она сочла самыми эффективными.

Свои выводы директор сделала на примере американского легкого авианосца "Принстон", подорванного японским бомбардировщиком в октябре 1944 года.



"Стоимость мины $30 тыс, а стоимость ремонта крейсера $24 миллиона. Поэтому мы считаем минное вооружение наиболее эффективным для массового уничтожения российских кораблей", – констатировала пани Врублевская.

В Незалежной с регулярной периодичностью выдают на-гора прожекты по борьбе с кораблями Черноморского флота. А между тем, в июле нынешнего года, хакеры смогли взломать сайт ВМСУ, после чего в Сеть попали секретные данные с международных учений НАТО и Украины Sea Breeze-2021 в Черном море.

