На Украине разработали план по "уничтожению" Черноморского флота России

На Украине разработали план по "уничтожению" Черноморского флота России
Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
В Киеве нашли дешевый способ, как причинить урон кораблям РФ

Вооруженным силам Украины нужно прибегнуть к минному ограждению для "массового уничтожения российских кораблей". С таким рацпредложением выступила директор НПК "Кливер" Оксана Врублевская, выступая во вторник, 14 сентября на круглом столе "Тактические оборонительные системы, которые безотлагательно нужны армии".

Мероприятие транслировал на ютуб-канале "Укринформ".

В своем спиче пани Врублевская, которая по ходу извинялась, что плохо справляется с пультом управления экраном, признала, что киевский режим заметно уступает Москве по соотношению вооружения и боевого потенциала в Черном море. И предложила свой план противостояния в регионе России – минные системы поражения, которые она сочла самыми эффективными.

Свои выводы директор сделала на примере американского легкого авианосца "Принстон", подорванного японским бомбардировщиком в октябре 1944 года.

"Стоимость мины $30 тыс, а стоимость ремонта крейсера $24 миллиона. Поэтому мы считаем минное вооружение наиболее эффективным для массового уничтожения российских кораблей", – констатировала пани Врублевская.

В Незалежной с регулярной периодичностью выдают на-гора прожекты по борьбе с кораблями Черноморского флота. А между тем, в июле нынешнего года, хакеры смогли взломать сайт ВМСУ, после чего в Сеть попали секретные данные с международных учений НАТО и Украины Sea Breeze-2021 в Черном море.

Источник: Ютуб-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Гость309069
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Типа Россия будет сложив ручки смотреть,как хохлы расставляют мины в акватории РФ и не предпринимать никаких мер.Что тут можно сказать? Это юмор,или хохлы впрямь уже настолько деградировали?
Гость311787
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Два зайца сразу. 1. Кошмарить население Украины. Вживлять в разум псих состояние как бы существующей войны, жизни как на иголках.
2. Отбить тендер на гос.закупку Одним жЫрный контракт, вторым откат.
Гость310976
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Лучше бы голодным пенсионерам что дали , какие мины, на забор разворовали а тут мины.. нет ну разве что на коровьи и парасячьи мины у вас хватит.
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