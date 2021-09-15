Накануне в КНДР прошло успешное испытание новой КРБД

Северная Корея продолжает запускать ракеты в сторону России и Японии. В Токио сообщили уже о втором запуске, который состоялся в 6 часов 43 минуты по московскому времени. Эту информацию также подтвердили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

На данный момент место падения ракеты неизвестно. Однако не исключено, что снаряд был баллистическим.

Власти Японии поручили экстренно собрать совет национальной безопасности и готовиться к любым непредвиденным ситуациям. Так, премьер-министр страны Есихидэ Суга подчеркнул, что действия КНДР угрожают миру и безопасности региона, а также нарушают резолюции Совета Безопасности ООН.

Поскольку ракеты были запущены в сторону Японского моря, в России также прокомментировали происходящее. Представитель регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" рассказал РИА "Новости", что на данный момент в воде не было обнаружено никаких сейсмособытий.

Напомним, что ранее стало известно о первом запуске ракеты, пишет URA.ru. Снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Японии.

На минувших выходных, 11 и 12 сентября, Северная Корея провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности, они прошли успешно. Снаряды смогли поразить цели, находящиеся на расстоянии более полутора тысяч километров.