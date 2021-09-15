В Конгресс был внесен соответствующий законопроект

С того момента, как Джо Байден стал президентом, он стал активно поставлять оружие на Украину, не говоря уже о проведении совместных военных учений. Однако в американском Конгрессе решили пойти еще дальше и задумались о том, чтобы предоставить Незалежной системы противовоздушной и противоракетной обороны, включая "Железный купол", который сейчас активно используется армией США.

Так, в версию проекта оборонного бюджета на 2022 год была включена поправка, в которой от Пентагона требуется предоставить доклад, содержащий оценку потенциальной продажи или передачи систем Украине. Однако подчеркивается, что они не будут развернуты в ближайшее время.

При этом не указано, какая именно система вооружений будет передана Незалежной, но источник в Конгрессе сообщил, что основным вариантом является "Железный купол", который уже успел продемонстрировать свою эффективность в уничтожение ракет малой дальности в Израиле. Так, за последние несколько лет система ПВО отразила почти 90% снарядов, выпущенных по стране.

"В армии есть мало соответствующих систем, которые могли бы нейтрализовать угрозу, с которой сталкивается Украина со стороны России",

– подчеркнул автор статьи, опубликованной Politico.

Также эксперты допускают, что в случае, если такой сценарий будет реализован, то в отношениях Москвы и Киева наступит очередной кризис.

Ранее Украина похвасталась новым "уничтожителем" Крымского моста. В СМИ появилось видео с испытаниями радиолокационной станции "Минерал-У", способной обеспечивать целеуказание ракетных систем.