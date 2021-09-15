Войска альянса не успеют развернуть свои силы в случае атаки РФ на Европу

Вооруженные силы РФ многократно превосходят возможности Североатлантического альянса по развертыванию войск в Европе. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады и бывший первый замсекретаря СНБО Степан Гавриш в эфире телеканала "Наш".

"Вы знаете, что у России 130 тактических высокомобильных групп, которые находятся в режиме постоянной боеготовности? А в НАТО знаете, сколько? Четыре бригады", – сообщил политик.

По его словам, на сегодняшний момент времени в альянсе действует "Стратегия 30-30-30-30", согласно которой за месяц натовцы должны привести в боевое состояние по три десятка кораблей, воздушных эскадрилий и механизированных батальонов.

"Россия может перебросить в Европу приблизительно за неделю 40, за десять дней 100 тактических бригад", – подчеркнул пан Гавриш.

Экс-депутат считает, что в НАТО не хотят принимать Украину в состав организации. Одновременно блок регулярно напоминает Киеву о необходимости соответствовать критериям вступления в него.

Накануне на пропагандистском телеканале "Дом" украинцы слушали военного эксперта – так он был представлен – некоего Михаила Притулы. Он комментировал российско-белорусские учения "Запад-2021". Так вот он насчитал в строю ВС РФ... 80 самолетов и 240 танков. Данный перл очень зацепил известного украинского журналиста и блогера Анатолия Шария, который высмеял в своем ютуб-канале познания пана Притулы.

Добавим, о плохой логистике войск НАТО в Европе говорят давно в самом блоке. Там ругают как саму низкую мобильность подразделений, так и бюрократические препоны в плане передвижения армейских подразделений, особенно на восточном фланге альянса.

