За российский разработкой стоит будущее, уверен автор

Создаваемый в России тяжелый ударный беспилотник "Охотник" доказывает превосходство Москвы в условном воздушном бою против американцев. Автор материала, опубликованного итальянским изданием L’AntiDiplomatico, считает, что в обозримом будущем БПЛА будут решать исход конфликта в небе. В скором времени внедрение стелс-технологий позволит превратить БПЛА в главных конкурентов новейших истребителей, поэтому работающий в связке с российским Су-57 "Охотник" пока не имеет себе равных.

Автор публикации указал, что новейший российский беспилотный летательный аппарат представляет собой боевой дрон шестого поколения с весьма специфическим профилем, который позволяет развить малозаметность в воздухе. Проект родили в опытно-конструкторском бюро Сухого – хотя к идее также приложил руку "МиГ". С-70 "Охотник" поступит на вооружение российской армии через три года. Ожидается, что дрон будет использоваться в связке с истребителем пятого поколения Су-57.

"Работающий в связке с "Сухим" дрон является для него "верным ведомым". То есть речь идет о стыковке пилотируемого самолета с командой БПЛА, который будет находиться перед ним. Они несут полезную нагрузку для конкретной задачи и будет включаться в условиях, которые можно назвать для пилотов слишком опасными – это операции с высоким риском, выявление и уничтожение вражеских ПВО, отражение огня от других самолетов", – пишет L’AntiDiplomatico.

Как считает обозреватель, за последние годы Российской Федерации удалось совершить стремительный рывок в разработке беспилотников. Такая ситуация не может не тревожить американцев, которые пока что от подобных сценариев отступают.

"Короче говоря, сверхдержава переживает упадок. Воздушное господство, которым Штаты некогда хвастали, подходит к завершающей фазе. Россия и Китай наступают – похоже, даже не собираются останавливаться", – считает автор.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец заявил,что будущее боевой авиации остается за эффективными БПЛА.