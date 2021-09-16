В армию РФ начали поставлять ракетный комплекс С-500

Испытания военной техники успешно завершились

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил о начале поставок ракетного комплекса С-500 в российскую армию. Его слова приводит РИА "Новости".

Соответствующей новостью Борисов поделился с журналистами на Тюменском нефтегазовом форуме.

Госиспытания новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) были успешно завершены. Хотя, как отметил политик, комплекс появляется в некоторых подразделениях ракетных войск еще не в полной номенклатуре.

С-500 – это разработка концерна воздушно‑космической обороны "Алмаз – Антей", уточняет РИА ФАН. Серийная поставка ЗРС ожидается в 2025 году.  

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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