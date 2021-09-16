В Америке призвали уволить большинство генералов за провал в Афганистане

В Америке призвали уволить большинство генералов за провал в Афганистане
Фото: US Joint Staff - 12 September 2021 US Joint Staff / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Пентагону нужны молодые специалисты, способные решать проблемы с современным подходом

Необходимо уволить большую часть генералитета Пентагона из-за провального вывода военного контингента США из Афганистане. Итоги 20-летней операции продемонстрировали несостоятельность командования Минобороны страны. К такому выводу пришел американский историк и политический аналитик, президент Института Куинси Эндрю Бацевич.

Он предложил уволить всех "трех– и четырехзвездочных генералов" после позорного бегства воинов Пентагона из Афганистана. По его мнению, за провал миссии целиком и полностью должно ответить высшее военное руководство Штатов, которое за 20 лет оккупации Афганистана так и не смогло достичь основных задач – одолеть терроризм и сформировать работоспособное, самодостаточное правительство.

"Ожидалось, что наши генералы одержат победы. Как напоминает нам ужасный исход войны в Афганистане, они потерпели неудачу", – цитирует аналитика портал "Народные новости".

Бацевич считает, что Пентагону необходима свежая кровь – в оборонное ведомство нужно впустить молодых специалистов, у которых может быть более современный подход к решению проблем. Одновременно тем, кто положительно оценивает результаты пребывания американцев Афганистане, двери в Минобороны должны быть закрыты, подчеркнул аналитик.

Напомним, на днях глава Госдепа Энтони Блинкен спихнул всю вину за столь стремительный вывод пентагоновцев из Афганистана на администрацию экс-президента США Дональда Трампа. По его словам, это его ошибки привели к такому результату, а нынешний хозяин Белого дома Джо Байден просто унаследовал от предшественников договоренности с запрещенным в РФ террористическим движением "Талибан".

А между тем, в Конгрессе США требуют отставки самого Блинркена за ложь и введение сограждан в заблуждение по вопросу фатального вывода войск из Афганистана.

Источник: "Народные новости"
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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