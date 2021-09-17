Послание для НАТО: в Британии рассказали о раскрытых Россией "козырях" на "Западе-2021"

Послание для НАТО: в Британии рассказали о раскрытых Россией "козырях" на "Западе-2021"
Кадр youtube.com
Новейшее вооружением стало сигналом для Альянса, уверен журналист

Российская Федерация раскрыла ряд серьезных "козырей" против сил Североатлантического Альянса во время военных учений "Запад-2021", проведенных с белорусской армией. Британские журналисты рассказали о смертоносном арсенале, который имеется в распоряжении РФ и будет задействован в случае военной угрозы.

Так, таблоид Daily Express сообщает, что российская армия с гордостью продемонстрировола новейшее ворружение – беспилотный роботехнический комплекс "Уран-9", который медиа окрестили "Терминатором". Речь идет о вооружении, оснащенном огнеметами "Шмель-М", противотанковыми ракетами "Атака" и пулеметом калибра 7,62. Управление комлексом дистанционное, расстояние для поражения объекта составляет до 4,8 км.

Еще один "козырь", пишет обозреватель Джон Варга – зенитно-ракетный комплекс С-500, который создан, в том числе, для уничтожения воздушных целей – в частности, межконтинентальных и гиперзвуковых крылатых ракет с самолетами.

Журналист сослался на заявление командующего силами обороны Эстонии Мартина Херема, заявившего недавно о том, что учения российской стороны являются предвестником "нападения" на страну.

"Мы должны осознавать, что такое развитие событий действительно может произойти весьма скоро. Скорее всего, цель российской стороны заключается не в захвате  – она ​​не намерена контролировать нас посредством оккупации, но пользуется нестабильностью", – заявил Херем.

Ранее кандидат в постпреды США при НАТО Джулианн Смит потребовала включить в концепцию стратегической безопасности Альянса Россию в качестве главной угрозы. Кремль, по ее словам, представляет для всей евроатлантики главную опасность.

Источник: Daily Express ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
Гость312732
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После каждого такого заявления вызывать посла страны на ковер в 3 часа утра, и спрашивать - вы объявляете нам войну?
Пусть спит поменьше
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