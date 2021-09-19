Американские системы ПВО и ПРО накалят обстановку до предела

Накануне стало известно, что конгрессмены США решили попросить Пентагон о поставках систем ПРО и ПВО Украине. Военный эксперт Владимир Орлов уверен, что при определенных раскладах это решение может обойтись России очень дорого.

Не стоит забывать о том, что нынешние украинские системы противоракетной и противовоздушной обороны считаются устаревшими, поскольку их разработка велась еще во времена Советского Союза. По этой причине ПВО и ПРО Незалежной не могут обнаруживать и сбивать современные летательные аппараты.

Так, в случае, если Соединенные Штаты предоставят Незалежной ЗРК Patriot, тогда проблем будет меньше. Данный зенитный ракетный комплекс зарекомендовал себя не с лучшей стороны, поскольку модели, стоявшие в Саудовской Аравии, не справлялись даже с самыми примитивными беспилотниками и ракетами.

Но не исключено, что США сделают выбор в пользу THAAD. При таком сценарии о геополитической стабильности в регионе можно забыть. Более того, не исключено, что повторится трагедия с крушением "Боинга" MH17, но уже на территории России.

Иными словами, если под Белгородом появится система THAAD, то под угрозой окажутся российские гражданские лайнеры. И Киев, вероятно, в один момент решится на роковую провокацию.

"Радиус действия этих систем будет заходить достаточно глубоко на территорию России. Это затронет вопросы безопасности нашей гражданской авиации. Неизвестно, как Украина сможет применить эти системы",

– заключил Орлов.

Однако Вашингтон, вероятно, учтет этот фактор, поэтому остановит свой выбор на комплексах Patriot.

Напомним, что ранее источник в Конгрессе сообщил, что США с наибольшей степенью вероятности поставит Украине "Железный купол".