Северную Корею уличили в испытаниях российских "Искандеров"

Северную Корею уличили в испытаниях российских "Искандеров"
Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
На Украине намекнули на незаконное сотрудничество РФ и КНДР

Ракета, которую на прошлой неделе запустил Пхеньян со своей новой установки, является копией российского "Искандера", а возможно, вообще была произведена в России. Об этом пишет украинское издание Defense Express.

В среду, 15 сентября, Япония зафиксировала два ракетных пуска с территории КНДР. Позже стало известно, что это проводились испытания нового мобильного железнодорожного комплекса. По оценке экспертов, такая пусковая установка очень удобна для Северной Кореи, поскольку там развита железнодорожная сеть с многочисленными тоннелями и перемещение ракет по ней можно осуществлять быстро и незаметно.

Характеристик, позволяющих с достоверностью судить, для каких ракет подходит установка, не обнародовано. Поэтому иностранные специалисты судят по фото-  видеокадрам, распространенным Пхеньяном.

Многие отметили, что ракета похожа на ракеты малой дальности KN-23, которые в КНДР впервые продемонстрировали на параде 2018 года. Еще тогда многие отметили, что вооружение очень похоже на российские "Искандеры".

Однако украинские аналитики пошли дальше: они считают, что северокорейцы испытывают уже не аналоги "Искандеров", а ракеты непосредственно российского производства.

"Есть вероятность, что на этих испытаниях корейцы запускали не собственную ракету (то есть копию), а оригинальный "Искандер", поскольку известно, что ракета KN-23 во время прошлых испытаний пролетела всего около 450 км – а "Искандер" может преодолевать значительно большие расстояния",

– говорится в статье Defense Express.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), в ходе испытаний 15 сентября ракета успешно поразила цель, находящуюся на расстоянии 800 км.

О роли крылатых ракет в укреплении безопасности государства ранее говорил президент РФ Владимир Путин.  

Источник: Defense Express
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость309069
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Можно подумать укры сами не продавали технологии в КНДР.Они в 90-стые годы туда даже своих специалистов посылали.Более того,ядерная программа КНДР развита во многом,именно благодаря украм,которые продавали все советские секреты на лево и направо,всем,кто платит.А с РФ КНДР сотрудничает-это ни для кого не секрет.Например там сейчас даже КАМАЗы выпускают,под С.Корейской маркой,без всякой лицензии.
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