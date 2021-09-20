Талибы могут прорваться в страны Средней Азии - командующий ЦВО

Талибы могут прорваться в страны Средней Азии - командующий ЦВО
Фото: Saifurahman Safi/XinHua/www.globallookpress.com
Под Оренбургом стартовали учения стран-членов ШОС "Мирная миссия 2021"

После захвата власти в Афганистане запрещенным в РФ движением "Талибан" позиции международных террористических организаций усилились. В связи с этим существует риск прорыва боевиков на территорию стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. Такой вывод можно сделать из заявления командующего войсками Центрального военного округа Александра Лапина на открытии военных учений ШОС под Оренбургом.

"Завершение военной операции США в Афганистане привело к резкому скачку террористической угрозы на нашем общем евразийском пространстве", – цитирует Sputnik генерал-полковника.

Он отметил, что особенно велика опасность прорыва талибов на территорию государств Средней Азии.

Ранее в понедельник, 20 сентября, на Донгузском полигоне под Оренбургом состоялась церемония открытия маневров ШОС "Мирная миссия-2021". Учения продлятся до 24 сентября, в них примут участие свыше 5,5 тыс военнослужащих из девяти стран.

В маневрах впервые будет задействован контингент из Белоруссии. Совместные антитеррористические учения государств-членов ШОС проводятся с 2001 года.

Напомним, на прошлой неделе завершились масштабные российско-белорусские стратегические маневры "Запад-2021". Они проходили с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных в РФ, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии. Учения, которые проходят раз в два года, вызвали много истерики на Западе и Украине. В частности, британский таблоид Daily Express высоко оценил боевой арсенал российской армии, который будет задействован в случае военной угрозы.

Источник: Телеграм-канал • Требует проверки
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Гость311987
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Гость312950
Отличная новость ! скоро, очень скоро раша втянется в новый афаган, и конец ее будет очень печальным и трагичным.
да тут одну украинскую корову увезли в канаду, и теперь она называет себя канадским оленем, это как вообще ?ступай мой свою посуду, янки не любят бездельников, тебе еще на одноэтажный сарайчик в Колорадо копить, с решётками на окнах ( типа дом в америке это называется) , на твою зарплату это максимум
Гость312950
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Отличная новость ! скоро, очень скоро раша втянется в новый афаган, и конец ее будет очень печальным и трагичным.
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