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После захвата власти в Афганистане запрещенным в РФ движением "Талибан" позиции международных террористических организаций усилились. В связи с этим существует риск прорыва боевиков на территорию стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. Такой вывод можно сделать из заявления командующего войсками Центрального военного округа Александра Лапина на открытии военных учений ШОС под Оренбургом.
"Завершение военной операции США в Афганистане привело к резкому скачку террористической угрозы на нашем общем евразийском пространстве", – цитирует Sputnik генерал-полковника.
Он отметил, что особенно велика опасность прорыва талибов на территорию государств Средней Азии.
Ранее в понедельник, 20 сентября, на Донгузском полигоне под Оренбургом состоялась церемония открытия маневров ШОС "Мирная миссия-2021". Учения продлятся до 24 сентября, в них примут участие свыше 5,5 тыс военнослужащих из девяти стран.
В маневрах впервые будет задействован контингент из Белоруссии. Совместные антитеррористические учения государств-членов ШОС проводятся с 2001 года.
Напомним, на прошлой неделе завершились масштабные российско-белорусские стратегические маневры "Запад-2021". Они проходили с 10 по 16 сентября
на девяти полигонах, расположенных в РФ, в акватории
Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии.
Учения, которые проходят раз в два года, вызвали много истерики на Западе и Украине. В частности, британский
таблоид Daily Express высоко оценил боевой арсенал российской армии, который будет задействован в случае военной угрозы.
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