Лодка за три года: военный эксперт объяснил выгоду контракта по субмаринам США для Австралии

Лодка за три года: военный эксперт объяснил выгоду контракта по субмаринам США для Австралии
Фото: US Navy/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Вашингтон и Канберра совершат настоящий переворот на экспортном оружейном рынке

Контракт с США по подводным лодкам позволит Австралии не только быстро переоснастить свой военный флот, но и получить долгожданные технологии. На это указал военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Он напомнил, что Канберра давно не жалеет денег на вооруженные силы. Когда в 2011 г. был объявлен конкурс на поставку 12 субмарин, австралийцы были готовы платить за неатомную подлодку стоимость атомной, лишь бы производство было максимально налажено на их континенте, а партнеры поделились бы секретными технологиями.

В итоге договор был подписан с Францией, однако стороны не спешили его реализовывать: Париж не хотел передавать технологии на первом же этапе, обещав сделать это позже, да и основное строительство намеревался вести на своих верфях. Поэтому, когда Вашингтон сделал Канберре более привлекательное предложение, она без колебаний расторгла контракт с французами и подписала с американцами.

По мнению эксперта, несмотря на потерянное десятилетие, теперь Австралия получит новые субмарины – да еще и атомные – гораздо быстрее, поскольку американцы "клепают" свои "Вирджинии" по штуке за три года.

"Собирать их на континенте (– Австралийском – прим.ред) на первом этапе могут из модулей, поставляемых из США, с дальнейшей максимальной локализацией",

– предположил Болтенков в статье для "Известий". Он отметил, что это будет первый такой случай, когда страна-обладательница собственных атомных подлодок идет на экспорт как самих субмарин, так и технологий их создания. В частности, Россия свои подлодки предоставляла в лизинг. Так что контракт Австралии и США – это настоящий переворот на оружейном рынке.

На днях стало известно, что США, Великобритания и Австралия договорились о сотрудничестве в области безопасности и обороны AUKUS, в рамках которого Канберра получит современное вооружение. Свою оценку новому военному блоку дал глава Совбеза РФ Николай Патрушев.

Фоторепортаж
Российские подлодки мешают Японии заполучить Курилы
Фото: Сергей Красноухов/ТАСС Фото Сергея Лопаткина /ИТАР-ТАСС/
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com Фото: Сергей Красноухов/ТАСС Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
Источник: Известия ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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