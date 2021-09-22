Новая техника разработана для конкретных военных кампаний, уверены в Сети

В сентябре Минобороны Российской Федерации сообщило о прохождении испытаний нового легкого полноприводного багги "Сармат-2", который уже поступил на вооружение Воздушно-десантных войск в Ульяновске.

Масса сверхлегкого спецавтомобиля составляет порядка двух тонн, Мощность двигателя – 105 лошадиных сил при максимальной скорости в 130 км/ч. На крыше внедорожника разместили 360-градусную башню, которую можно украсить пулеметом 12,7 мм.

Небольшой вес, указывает Yahoo News Japan, позволяет транспортировать багги за счет вертолета. Машину можно применять в условиях горной местности высотой до трех километров на уровне моря. Производитель утверждает, что основой багги стала простая конструкция, и трудностей в обслуживании нет.

По информации источника, базой "Сармата – 2" является ВАЗ 2123 "Нива", которую еще продают в российских автосалонах. Новая модель прошла испытания на недавних военных учениях "Запад-2021".

Местные читатели обратили внимание на то, что российский ВПК расширил производство бронетехники для ВДВ, а сам багги больше напоминает зарубежные аналоги благодаря "изящности". Кто-то заявил, что "Сармат-2" создали для конкретных военных кампаний.

"Чувствуется намерение России покорить Ближний Восток", "Транспортное оружие, которое ясно знакомо с пустынями и равнинами. Теперь я точно ощущаю их энтузиазм по разделу Ближнего Востока", "Нужно узнать про крутящий момент и зубчатый механизм. 130 километров – это только по асфальтированной дороге. Слабо на таком атаковать игиловский* "Ленд Крузер?", "Приоритетное функциональное значение. Такими были японские военные корабли до войны", "Российская военная техника часто напоминает внешним видом простоту и какую-то суровость", – пишут пользователи.

Ранее Токио обвинил РФ в "незаконном вторжении", заявив о том, что российский Ан-26 якобы нарушил японское воздушное пространство.

*запрещенная в России организация