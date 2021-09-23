Компания не спешит комментировать ролик

Пользователи Сети сообщили, что заметили недалеко от испытательного комплекса американской корпорации Lockheed Martin новую модель, которая, по мнению общественности, является концептом истребителя шестого поколения. Видео уже породило массу обсуждений и догадок в Интернете.

На коротком ролике, снятом пользователем, можно заметить перевернутую форму невидимки, которого установили для транспортировки на прицеп. Снимающий на камеру происходящее пользователь пытается понять, что же это может быть.

По словам Рубена Хофса, загрузившего ролик в "Твиттер", форма образца довольно заметно выделяется среди остальных самолетов. Как пишет "Военное обозрение", уже известно, что видео снято на одном из полигонов Lockheed Martin в Хелендейле – здесь находится пустыня Мохава, рядом с штаб-квартирой американской корпорации.

По информации источника, именно здесь американские специалисты проводили испытания "невидимок" в 1980-х годах.

По мнению ряда пользователей, речь идет о макете шестого поколения в рамках программы NGAD. Однако в 2021 году разработчики заявили, что еще не определились даже с формой судна.

"Показал это видео председателю Комитета начальников штабов ВС Соединенных Штатов Марку Келли. Он сразу же заявил, что понятия не имеет, что это такое. Затем взял мой ноутбук и секунд двадцать таращился в экран. Его выражение лица – нечто среднее между смущением и впечатленностью", – написал в ветке комментариев редактор Aviation Week Стив Тримбл.

В Lockheed Martin не дали комментариев по этой теме.

Ранее американские обозреватели журнала Military Watch оценили перспективы истребителя Checkmate над иностранными аналогами.