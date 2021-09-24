Киеву нужно добиться предоставления Незалежной от западных партнеров новейших образцов вооружения

На Украине придумали план для победы над Черноморским флотом России, который состоит всего из трех пунктов. С инициативой выступил вице-адмирал Сергей Гайдук. Свой прожект он представил в статье для газеты Telegraf.

В первую очередь властям нужно создать ведомство, которое будет формировать государственную морскую политику. Данному органу нужно придать особый управленческий статус, уровень у которого будет выше, чем министерский, отметил военачальник.

Далее в Незалежной необходимо привести всю нормативно-правовую базу в соответствие с международными стандартами. Надо полагать, с натовскими.

Ну, а потом уже получить от старших западных партнеров новейшие образцы морского вооружения, а спустя какое-то время добиться возможности производить их на украинских предприятиях. При этом пан Гайдук не уточнил, когда именно его план киевский режим может осуществить.

"Нам нужно быть взаимосовместимыми <...> с НАТО", – резюмировал вице-адмирал.

Напомним, накануне Конгресс США принял проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) на $778 млрд. Согласно документу американцы выделяют украинцам по военной линии около $300 млн. Постмайданные власти ожидают, что Вашингтон предоставит Незалежной системы ПРО и ПВО.

