В Китае пригрозили США ядерным ударом из-за AUKUS

В Китае пригрозили США ядерным ударом из-за AUKUS
Фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/Geisler-Fotopress/globallookpress.com
Пекин призвали быть готовым сделать первый шаг

Китай призвали поменять свое отношение к США. Жестко ответить американцам, которые создали новый союз AUKUS, считает необходимым бывший замгенсека ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан.

Дипломат уверен, что Пекину следует отказаться от принципа неприменения ядерного оружия первым. Альянс AUKUS, куда входит Лондон, Вашингтон и Канберра, полагает Цзукан, показывает рост военного присутствия государств около Поднебесной.  

По его мнению, политика, которой следовал Китай последние 60 лет, более не отвечает современным реалиям. Ей не стоит придерживаться, пока между Пекином и Вашингтоном не будет соглашения о том, что страны не станут первыми использовать ядерное оружие. 

Напомним, в Китае AUKUS восприняли как угрозу безопасности мира. В начале сентября Австралия неожиданно разорвала договоренности с Францией по дизель-электрическим подлодкам. Теперь Канберра построит атомные подводные лодки при помощи Лондона и Вашингтона. В Париже сочли, что австралийцы просто ударили им в спину. 

Ранее эксперт перечислил реальные причины создания нового оборонного альянса трех стран. 

Источник: The Daily Mail
Полина ИВАНОВА
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