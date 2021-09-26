Стало известно о безвозмездной помощи Литвы Украине для борьбы с Россией

Стало известно о безвозмездной помощи Литвы Украине для борьбы с Россией
Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Незалежная бесплатно получит военную амуницию

Власти Литвы приняли решение поддержать украинскую сторону и отправить ей подарок. Киев бесплатно получит 490 бронежилетов и столько же баллистических поясов. СМИ уже озвучили, в какую сумму обойдется такая помощь. Так, партия бронежилетов стоит почти 618 тысяч евро, а поясов – около 60 тысяч.

Проект постановления правительства уже подготовили в министерстве обороны. Отмечается, что амуницию Украина получит после просьбы помочь в борьбе с ополченцами Донбасса, которых поддерживает Россия. Об этом пишет BNS.

Ранее Литва выступила с обвинениями в адрес России. В Вильнюсе считают, что Москва способствует "газовому кризису", который может уже в ближайшее время начаться в Европе. Причина кроется в запуске "Северного потока – 2". Якобы для ускорения процесса наша страна замедляет поставки газа европейским странам, чтобы надавить на них. Дефицит природного газа в Европе на фоне приближающихся холодов вызовет весьма неприятные последствия, предупредил министр энергетики Литвы. Он напомнил о ситуации, которая сложилась в Европе десяток лет назад – некоторые страны остались без газа в середине зимы.

Источник: BNS ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
Американский гость
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Одна сявка лизнула другой , повиляли хвостиками, и по будкам разошлись. Как будто ничего и не было.
Настоящий ОДЕССИТ
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Значит Россия может поставить ДНР знаменитый "Солнцепёк") Грейтесь хохлоебы.
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