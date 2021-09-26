Незалежная бесплатно получит военную амуницию

Власти Литвы приняли решение поддержать украинскую сторону и отправить ей подарок. Киев бесплатно получит 490 бронежилетов и столько же баллистических поясов. СМИ уже озвучили, в какую сумму обойдется такая помощь. Так, партия бронежилетов стоит почти 618 тысяч евро, а поясов – около 60 тысяч.



Проект постановления правительства уже подготовили в министерстве обороны. Отмечается, что амуницию Украина получит после просьбы помочь в борьбе с ополченцами Донбасса, которых поддерживает Россия. Об этом пишет BNS.

Ранее Литва выступила с обвинениями в адрес России. В Вильнюсе считают, что Москва способствует "газовому кризису", который может уже в ближайшее время начаться в Европе. Причина кроется в запуске "Северного потока – 2". Якобы для ускорения процесса наша страна замедляет поставки газа европейским странам, чтобы надавить на них. Дефицит природного газа в Европе на фоне приближающихся холодов вызовет весьма неприятные последствия, предупредил министр энергетики Литвы. Он напомнил о ситуации, которая сложилась в Европе десяток лет назад – некоторые страны остались без газа в середине зимы.