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В воскресенье, 26 сентября, российские военные с помощью радиолокационных средств засекли над Тихим океаном самолет, который приближался к нашим воздушным границам. В воздух подняли три истребителя Су-35С. Наши самолеты сопроводили американский бомбардировщик В-52Н. Об этом со ссылкой на Национальный центр управления обороной пишет РИА Новости.
После того, как американский самолет удалился от российской воздушной границы, наши истребители вернулись на базу, отмечается в сообщении.
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