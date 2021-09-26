Су-35С сопроводили самолет американцев

В воскресенье, 26 сентября, российские военные с помощью радиолокационных средств засекли над Тихим океаном самолет, который приближался к нашим воздушным границам. В воздух подняли три истребителя Су-35С. Наши самолеты сопроводили американский бомбардировщик В-52Н. Об этом со ссылкой на Национальный центр управления обороной пишет РИА Новости.

После того, как американский самолет удалился от российской воздушной границы, наши истребители вернулись на базу, отмечается в сообщении.