США уничтожили украинские самолеты назло Китаю

США уничтожили украинские самолеты назло Китаю
Фото: mod_russia / Twitter.com / www.globallookpress.com
продолжениеВ Будапеште приструнили Киев после претензий по контракту с "Газпромом"
Создание межконтинентального авиапарка Поднебесной было отброшено на десятилетия назад

Украина с распадом СССР получила большую часть парка советских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160. Технология создания этих уникальных машин могла попасть в руки Китая. Однако благодаря западному вмешательству больше половины авиапарка украинских Военно-воздушных сил была утилизирована в конце 1990-х годов. Об этом пишет журнал The Military Watch.

Издание отмечает, что ВВС Незалежной достались 19 бомбардировщиков Ту-160, которые по всем возможностям превосходили американский самолет B-1B Lancer. Существовала значительная вероятность того, что советские машины окажутся в Поднебесной, поскольку Пекин был заинтересован в модернизации своих вооруженных сил путем приобретения новейших систем вооружения СССР.

Так, Киев передал китайцам прототип самолета Су-33 и недостроенный крейсер "Варяг", что позволило усилить стратегические возможности Народно-освободительной армии КНР.

По мнению авторов материала, Ту-160 мог повысить могущество дальней авиации Китая, основу которой составляли модернизированные копии советского самолета Ту-16 – внутри страны он известен под названием H-6. Украинские Ту-160 должны были не только поступить на вооружение армии КНР, но и, скорее всего, для детального изучения китайскими специалистами, чтобы их перепроектировать и производить на местных оборонных предприятиях, возможно, под обозначением H-8.

Таким образом, это привело бы к созданию крупнейшего подразделения бомбардировочной авиации в мире, причем большего, чем сейчас имеет Россия, говорится в публикации.

"Соединенные Штаты и их европейские союзники предприняли попытку предотвратить подписание Украиной соглашения о продаже, предоставив киевскому правительству, испытывающему нехватку наличных средств, средства на утилизацию своего парка бомбардировщиков, а не на продажу их Китаю", – пишет The Military Watch.

Подобные пакеты помощи в сочетании с очень значительным политическим давлением использовались, чтобы заставить власти Незалежной уничтожить свое ядерное оружие или передать его России.

В результате вмешательства Запада ВВС Китая сегодня все еще не хватает стратегических межконтинентальных самолетов, и они ограничены поражением региональных целей, таких как Гуам и авианосные группы в Южно-Китайском море. Уничтожение украинских Ту-160 отбросило развитие бомбардировочной авиации Поднебесной "на десятилетия назад", подчеркивается в статье.

Большинство Ту-160 ВВС Украины утилизировали в рамках американской программы Нанна-Лугара. Восемь самолетов передали Москве в обмен на поставленный газ.

Ту-160 остается одним из самых грозных военных активов России. Машина использовалась для демонстрации силы по всему миру – от высокоточных ударов по джихадистам в Сирии до патрулирования Арктики и Индийского океана и посещения аэропортов Венесуэлы и Южной Африки.

Источник: The Military Watch ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

США не дадут рублю поднять голову

От роста цен на газ выиграли две европейские страны - Reuters

В Старом Свете нашлась компания, которая получила больше всего прибыли от сложившейся ситуации на топливном рынке, чем даже "Газпром"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей