Создание межконтинентального авиапарка Поднебесной было отброшено на десятилетия назад

Украина с распадом СССР получила большую часть парка советских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160. Технология создания этих уникальных машин могла попасть в руки Китая. Однако благодаря западному вмешательству больше половины авиапарка украинских Военно-воздушных сил была утилизирована в конце 1990-х годов. Об этом пишет журнал The Military Watch.

Издание отмечает, что ВВС Незалежной достались 19 бомбардировщиков Ту-160, которые по всем возможностям превосходили американский самолет B-1B Lancer. Существовала значительная вероятность того, что советские машины окажутся в Поднебесной, поскольку Пекин был заинтересован в модернизации своих вооруженных сил путем приобретения новейших систем вооружения СССР.

Так, Киев передал китайцам прототип самолета Су-33 и недостроенный крейсер "Варяг", что позволило усилить стратегические возможности Народно-освободительной армии КНР.

По мнению авторов материала, Ту-160 мог повысить могущество дальней авиации Китая, основу которой составляли модернизированные копии советского самолета Ту-16 – внутри страны он известен под названием H-6. Украинские Ту-160 должны были не только поступить на вооружение армии КНР, но и, скорее всего, для детального изучения китайскими специалистами, чтобы их перепроектировать и производить на местных оборонных предприятиях, возможно, под обозначением H-8.

Таким образом, это привело бы к созданию крупнейшего подразделения бомбардировочной авиации в мире, причем большего, чем сейчас имеет Россия, говорится в публикации.

"Соединенные Штаты и их европейские союзники предприняли попытку предотвратить подписание Украиной соглашения о продаже, предоставив киевскому правительству, испытывающему нехватку наличных средств, средства на утилизацию своего парка бомбардировщиков, а не на продажу их Китаю", – пишет The Military Watch.

Подобные пакеты помощи в сочетании с очень значительным политическим давлением использовались, чтобы заставить власти Незалежной уничтожить свое ядерное оружие или передать его России.

В результате вмешательства Запада ВВС Китая сегодня все еще не хватает стратегических межконтинентальных самолетов, и они ограничены поражением региональных целей, таких как Гуам и авианосные группы в Южно-Китайском море. Уничтожение украинских Ту-160 отбросило развитие бомбардировочной авиации Поднебесной "на десятилетия назад", подчеркивается в статье.

Большинство Ту-160 ВВС Украины утилизировали в рамках американской программы Нанна-Лугара. Восемь самолетов передали Москве в обмен на поставленный газ.

Ту-160 остается одним из самых грозных военных активов России. Машина использовалась для демонстрации силы по всему миру – от высокоточных ударов по джихадистам в Сирии до патрулирования Арктики и Индийского океана и посещения аэропортов Венесуэлы и Южной Африки.

