Пострадавших нет

ЗРК "Панцирь-С" поразил в Сирии вражеский беспилотник, использованный боевиками в провинции Идлиб для осуществления атаки на авиабазу "Хмеймим", где располагаются российские ВКС. Об этом стало известно 27 сентября.

По словам замглавы центра по примирению враждующих сторон, в полдень расположенные на базе средства по контролю за воздушным пространством обнаружили беспилотник. Ракетное вооружение "Панциря-С" смогло уничтожить цель за пределам авиабазы.

Пострадавших в результате инцидента нет. "Хмеймим" продолжает функционировать в прежнем режиме, отмечает телеканал "360".



