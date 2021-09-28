Российский "Панцирь-С" уничтожил в Сирии вражеский беспилотник

Пострадавших нет

ЗРК "Панцирь-С" поразил в Сирии вражеский беспилотник, использованный боевиками в провинции Идлиб для осуществления атаки на авиабазу "Хмеймим", где располагаются российские ВКС.  Об этом стало известно 27 сентября.

По словам замглавы центра по примирению враждующих сторон, в полдень расположенные на базе средства по контролю за воздушным пространством обнаружили беспилотник. Ракетное вооружение "Панциря-С" смогло уничтожить цель за пределам авиабазы.

Пострадавших в результате инцидента нет. "Хмеймим" продолжает функционировать в прежнем режиме, отмечает телеканал "360".


Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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