Вашингтон обеспокоен новыми возможностями соперника

Военно-морские силы Соединенных Штатов приняли решение о формировании оперативной группы эскадронных миноносцев. Целью называется вероятное вступление с противостояние с подводным флотом Российской Федерациии в пределах Атлантики, о чем пишут американские СМИ.

В рамках задачи американский флот должен обеспечить наличие готовых судов с развертыванием в сжатые сроки. Как отметил контр-адмирал, командующий надводным флотом ВМС Соедиенных Штатов в Атлантическом океане Брендан Маклейн, корабли призваны выполнять расширенный набор задач, куда входит и отслежвание за подводной активностью российской стороны в указанном регионе, а также обеспечение государственной защиты.

По информации портала USNI News, в группе, по состоянию на 1 сентября, уже есть два корабля – эсминцы "Томас Хаднер" и "Дональд Кук". Через несколько месяцев к ним должен присоединиться и "Салливанс".

"Наша родина столкнулась со стратегической угрозой, которая вышла на новый уровень. Конкуренты продолжают заниматься развитием своих возможностей для продолжения своей линии", – заявил контр-адмирал.

Командующий также добавил, что ВМС откладывают масштабную модернизацию, на которую в среднем уходит по два года на корабль, чтобы реализовать иные задачи за трехмесячный срок. Greyhound – так решили назвать группу – призвана защитить страну на фоне расширенных подводных возможностей РФ, передает URA.ru.

"ВМФ России разработали подводные лодки нового поколения, вооруженные ракетами дальнего действия по суше с дальностью свыше 1000 миль. Москва также разрабатывает новый класс подводных лодок, на которых будет установлена ​​торпеда размером со школьный автобус с ядерной боеголовкой", – пишет USNI News.

Ранее российские подлодки заподозрили в выполнении неообычной мисии у прибрежных территорий стран НАТО.