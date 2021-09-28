США готовятся к российскому подводному вторжению в Атлантике

США готовятся к российскому подводному вторжению в Атлантике
Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Вашингтон обеспокоен новыми возможностями соперника

Военно-морские силы Соединенных Штатов приняли решение о формировании оперативной группы эскадронных миноносцев. Целью называется вероятное вступление с противостояние с подводным флотом Российской Федерациии в пределах Атлантики, о чем пишут американские СМИ.

В рамках задачи американский флот должен обеспечить наличие готовых судов с развертыванием в сжатые сроки. Как отметил контр-адмирал, командующий надводным флотом ВМС Соедиенных Штатов в Атлантическом океане Брендан Маклейн, корабли призваны выполнять расширенный набор задач, куда входит и отслежвание за подводной активностью российской стороны в указанном регионе, а также обеспечение государственной защиты.

По информации портала USNI News, в группе, по состоянию на 1 сентября, уже есть два корабля – эсминцы  "Томас Хаднер" и "Дональд Кук". Через несколько месяцев к ним должен присоединиться и "Салливанс".

"Наша родина столкнулась со стратегической угрозой, которая вышла на новый уровень. Конкуренты продолжают заниматься развитием своих возможностей для продолжения своей линии", – заявил контр-адмирал.

Командующий также добавил, что ВМС откладывают масштабную модернизацию, на которую в среднем уходит по два года на корабль, чтобы реализовать иные задачи за трехмесячный срок. Greyhound – так решили назвать группу – призвана защитить страну на фоне расширенных подводных возможностей РФ, передает URA.ru.

"ВМФ России разработали подводные лодки нового поколения, вооруженные ракетами дальнего действия по суше с дальностью свыше 1000 миль. Москва также разрабатывает новый класс подводных лодок, на которых будет установлена ​​торпеда размером со школьный автобус с ядерной боеголовкой", – пишет USNI News.

Ранее российские подлодки заподозрили в выполнении неообычной мисии у прибрежных территорий стран НАТО.

Источник: USNI News
Егор МАЛКОВ
Гость 390183
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Гость 390183
Лучше бы 40 млн нищих своих накормили, и граждан, которые платят налоги, от бунтующих папуасов защищали. Всё трусятся что им русские присадят.
нет, на это у них денег нет , на пенсии поднять людям, выкачивая ресурс из всей планеты, тоже нет, всё по карманам
Гость 390183
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Гость from USA
Это обычное освоение денег. никто русских <цензура> с их ржавыми корытами давно не боится.
но как повод они очень кстати для Пентагона
Всё трёшься об ляжку дяди Сэма, моешь туалет по ночам в ресторане ,и скрываешь истинное происхождение ? ты мазахист ? :)
Гость315987
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Гость from USA
Это обычное освоение денег. никто русских <цензура> с их ржавыми корытами давно не боится.
но как повод они очень кстати для Пентагона
гость который фром. русские запускают в космос британские спутники. а вы только запускаете пердячий пар в свои шаровары.
Гость 390183
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Настоящую опасность, для вша представляют люди в сандалиях , с калашами середины прошлого века.
Гость 390183
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Лучше бы 40 млн нищих своих накормили, и граждан, которые платят налоги, от бунтующих папуасов защищали. Всё трусятся что им русские присадят.
Гость from USA
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Это обычное освоение денег. никто русских <цензура> с их ржавыми корытами давно не боится.
но как повод они очень кстати для Пентагона
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