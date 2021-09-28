США пообещали наказать Турцию в случае новой сделки с Россией

США пообещали наказать Турцию в случае новой сделки с Россией
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В Вашингтоне напомнили, чем грозит сотрудничество с Москвой

Комитет Сената Соединенных Штатов по международным делам выразил обеспокоенность приобретением Анкарой российских ЗРК С-400. В ведомстве сообщили, что готовы ввести в отношении турецкой стороны новые санкционные ограничения в случае заключения очередной сделки по приобретению зенитно-ракетных систем у России.

Таким образом в США отреагировали на недавнее интервью турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который не так давно сообщил журналистам CBS о планах приобрести новую партию С-400. Президент напомнил, что вопрос о покупке является исключительным правом Турции, и иностранное вмешательство в дела страны недопустимо.

"Мы предельно ясно выразились в законе CAATSA, что санкционные ограничения вводятся в отношении любой стороны, сотрудничающей по бизнес-вопросам с армией России или разведструктурами. Любое очередное приобретение Турции приведет к новым ограничениям", – говорится в сообщении комитета.

Напомним, в 2017 году Анкара заключила с Москвой контракт на поставки ЗРК, которые были реализованы два года спустя. Соглашение с российской стороной вызвало резкий негатив у Соединенных Штатов, которые потребовали от Анкары взамен приобрести американские "Патриоты", грозя задержкой и исключеним Турции из числа покупателей новейших истребителей пятого поколения F-35, а также санкциями в рамках закона CAATSA.

Эрдоган заявил, что страна не только не отказывается от российких зенитно-ракетных систем, но и намерена приобрести еще одну партию. Позднее президент сообщил, что сделка состоялась и не подлежит пересмотру.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Гость316011
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верить нельзя никому, в том числе и туркам "Восток дело тонкое, Петруха...."
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