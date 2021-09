Комитет Сената Соединенных Штатов по международным делам выразил обеспокоенность приобретением Анкарой российских ЗРК С-400. В ведомстве сообщили, что готовы ввести в отношении турецкой стороны новые санкционные ограничения в случае заключения очередной сделки по приобретению зенитно-ракетных систем у России.

Таким образом в США отреагировали на недавнее интервью турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который не так давно сообщил журналистам CBS о планах приобрести новую партию С-400. Президент напомнил, что вопрос о покупке является исключительным правом Турции, и иностранное вмешательство в дела страны недопустимо.

"Мы предельно ясно выразились в законе CAATSA, что санкционные ограничения вводятся в отношении любой стороны, сотрудничающей по бизнес-вопросам с армией России или разведструктурами. Любое очередное приобретение Турции приведет к новым ограничениям", – говорится в сообщении комитета.

Напомним, в 2017 году Анкара заключила с Москвой контракт на поставки ЗРК, которые были реализованы два года спустя. Соглашение с российской стороной вызвало резкий негатив у Соединенных Штатов, которые потребовали от Анкары взамен приобрести американские "Патриоты", грозя задержкой и исключеним Турции из числа покупателей новейших истребителей пятого поколения F-35, а также санкциями в рамках закона CAATSA.

