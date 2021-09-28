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Ирак рассчитывает поставить на защиту своих рубежей российскую зенитно-ракетную систему С-300. Об этом заявил глава комитета по обороне и безопасности иракского парламента Мухаммед Рида аль-Хайдар.
По его словам, представители Багдада во главе с командующим силами ПВО уже были в РФ и обсуждали возможный контракт на приобретение ЗРС С-300. Однако сейчас "обсуждение этой темы приостановлено", передает "Интерфакс" со ссылкой на агентство INA.
Ранее в Вашингтоне предупредили Анкару, что новых закупок у России ЗРК С-400 ей не простят.
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