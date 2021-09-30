Поляков напугали "базовым сценарием" войны с Россией

Поляков напугали "базовым сценарием" войны с Россией
Фото: Jakob Ratz / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Москва отработала план по захвату Варшавы вместе с Минском, уверен польский журналист

Наступление российской армии на Польшу начнется с введения войск в Белоруссию. Такого мнения придерживается обозреватель Марчин Гавенда, назвавший подобный сценарий "базовым" в случае войны. В качестве подтверждения журналист сообщил, что подобный вариант был отработан в ходе недавних учений "Запад-2021".

Военный публицист напомнил, что Белоруссия является союзным государством и ключевым регионом, который может использоваться в качестве "района для наступательных и оборонительных операций" против восточного блока Североатлантического альянса.

"Это настоящий союзник с очень высокой степенью взаимодействия. Вооруженные силы Белоруссии и вся ее инфраструктура – аэропорты, дороги, полигоны, базы, склады – своеобразный логистический узел для союзной группировки – региональной группировки войск. Чрезвычайно важную роль играет, например, инфраструктура белорусской железной дороги, позволяющая быстро перемещать силы и ресурсы. Благодаря ей армия может пройти через Сувалкский коридор в Калининградскую область", – пишет журналист.

По словам Гавенды, комплексные тыловые учения, которые предшествовали активной части "Запада-2021", стоит рассматриват как важнейшую часть проверки белорусских и российских подразделений в обеспечении материально-технической базой в пределах Союзного государства, передает "Общественная служба новостей".

"Это экзамен перед российскими партнерами. Особое внимание следует уделять взаимодействию штабов и командных подразделений и, следовательно, подразделений связи, задачей которых является обеспечение бесперебойного и непрерывного контакта (радио-, тропосферной и проводной связи) и командного процесса на больших расстояниях в условиях союзнического сотрудничества", – пишет обозреватель.

Ранее британские журналисты заявили, что самоизоляцию Путина стоит рассматривать как подготовку к вторжению российской армии в страны НАТО.

Источник: Defence 24 ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

игорь
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почему план только на польшу а не на ВЕСЬ мир?
даже обидно стало)
1
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