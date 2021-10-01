В Афганистане может находиться и российская военная техника

Американские войска оставили в Афганистане оружие на 85 миллиардов долларов. Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев. Теперь оно попало в руки талибов ("Талибан" – террористическое движение, запрещено в РФ) или других преступных группировок.

По данным ФСВТС, американцы столь поспешно покидали Афганистан, что бросили там 22 тыс. бронированных автомобилей, 8 тыс. грузовиков, 176 артиллерийских установок, 358 тыс. автоматов, больше сотни вертолетов, транспортные самолеты и пр.

"Вооружили до зубов, и одному Богу известно, чем это все закончится",

– высказался Шугаев в комментарии "Звезде". К тому же в Афганистане могла остаться и военная техника российского производства. В частности, по контракту с США от 2011 г. "Рособоронэкспорт" поставил туда 63 военно-транспортных вертолета Ми-17В-5.

"Где сегодня эти машины, в чьих они руках, можно только догадываться",

– отметил глава российского ведомства.

Миссия США в Афганистане, начавшаяся в 2001 г., завершилась 31 августа 2021 года. После того, как американцы начали выводить войска, власть в стране захватил "Талибан". Сейчас Вашингтон ищет способы влиять на ситуацию в Афганистане из-за границы, в том числе рассматривает возможность воспользоваться военными базами на территории бывших советских республик в Средней Азии. Однако это означает, что придется согласовывать действия с Россией, чем крайне недовольны некоторые американские законодатели.