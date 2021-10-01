Правительство Мали пригласило бойцов "Вагнера" для укрепления собственной армии после их эффективной деятельности в САР

Сирийский ресурс visions-sy подчеркнул роль российской "ЧВК Вагнера" в умиротворении горячих точек на планете и стабилизации обстановки в мире. В редакционном материале издание напоминает о том, что русские прибыли в Сирию в 2015 году, когда страна стояла, без преувеличения, на краю гибели. Однако в течение короткого времени россияне помогли полностью изменить положение дел и заставить террористов бежать.

"ЧВК Вагнера" сыграла важную роль в коренном переломе в войне, сообщает издание. "Вагнеровцы" участвовали в освобождении жилых районов и нефтяных месторождений от террористических групп, которые сеяли хаос, совершали преступления против человечности и крали природные богатства сирийского народа для продажи враждебным странам за миллионы долларов.

Именно "ЧВК Вагнера", по данным сирийского СМИ, находилась на острие атаки во время освобождения древней Пальмиры от оккупации террористами из "ИГИЛ*" (запрещенная в РФ организация). Кроме того, саперы деактивировали множество мин, оставленных бандитами.

Позднее "вагнеровцы" пробились за Евфрат, освободив от тисков "ИГИЛ" стратегически важный город Дейр-эз-Зор, таким образом, фактически добив последние очаги организованного сопротивления "халифата". Русский отряд, по мнению журналистов издания, характеризуется отличной военной подготовкой, знанием тактики боя в сложных условиях, таких, как ночные операции и уличные бои.

Россияне также результативно провели переподготовку сил армии Центральноафриканской республики, благодаря чему национальная армия смогла защитить свою страну от террористов и наемников, пытавшихся нападать на города ЦАР.

Наконец, недавно правительство Мали пригласило бойцов "Вагнера" для укрепления собственной армии. Малийский народ нуждается в восстановлении мира и свободы в республике, которая находится в осаде вооруженных банд террористов. Опыт и навыки россиян позволят поддерживать мир в стране, граждане которой не хотят превращения Мали в угрозу для своих граждан и окружающего мира, заключает арабское издание.