В Китае смоделировали ядерную войну России с Европой

В Китае смоделировали ядерную войну России с Европой
Фото: Global Look Press/www.globallookpress.com
Даже объединенными усилиями европейцы не смогут противостоять Москве

Среди европейских стран по-настоящему боеспособными армиями обладают только Великобритания, Германия и Франция. Но даже они в одиночку не представляют опасности для России. Попытка же объединиться и нанести согласованный удар по РФ приведет к катастрофическим последствиям. К таким выводам пришли китайские аналитики издания Baijiahao.

Эксперты напоминают, что Великобритания и Франция относятся к ядерным державам. Между тем, собственного современного ядерного оружия у Лондона нет. Попытка создать свою ракету чуть не привела к трагедии: на испытаниях в 2016 г. ракета "сбилась с курса и полетела в сторону американского побережья, что порядком напугало США", пишет "МК" со слов китайских аналитиков.

Так что самым мощным оружием в арсенале британцев является американская ядерная ракета Trident дальностью полета до 12 тыс. км.

У французов ситуация чуть получше: их ракета M51способна преодолевать 13 тыс. км и может быть запущена с подлодки.

В целом эти две страны могут выставить против России около 500 ядерных боезарядов, хотя не известно, все ли из них в рабочем состоянии. В любом случае по сравнению с российским арсеналом, состоящем из 6000 различных ракет, возможности европейцев ничтожны, считают китайцы.

По их оценке, даже если Лондон, Париж и Берлин выступят против Москвы единым фронтом, у них не будет шанса на победу. Европейцам еще повезет, если их города не будут полностью стерты с лица земли.

"Это будет похоже на удар яйца о камень",

– приводит РИА ФАН мнение аналитиков китайского издания.

Ранее политолог оценил последствия возможной войны США против России и КНР. При этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин убежден, что следующее масштабное вооруженное противостояние разразится не на Земле, а в космосе, и заверил, что Россия к нему готова. 

Источник: Baijiahao
Николай ВИКТОРОВ
Гость316906
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Конечно готова. Мы просто отсидимся на Земле, а потом соберем космический металлолом и сдадим.
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