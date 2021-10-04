Испытания прошли успешно

Российские военные силы провели испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Мощное орудие впервые запустили с атомной подлодки. Об успешных результатах специальной операции рассказали представители Минобороны нашей страны.



Важное для российской армии мероприятие было проведено в водах Баренцева моря. Специалисты Министерства обороны проверили боеготовность мощной российской ракеты и ее способность поражать вражеские цели.

Бравые российские военные сообщили, что "Циркон" успешно справился с поставленными перед ними задачами. Ракета ударила ровнехонько в условную цель и ликвидировала ее. Запуск разрушительного орудия был осуществлен с подводной лодки "Северодвинск".

Представители главного оборонного ведомства нашей страны подчеркнули, что ракета летела, полностью выдерживая заданные параметры. Она благополучно разбила условный вражеский объект. Испытания признаны успешными, передает телеканал "360".

Кстати, недавно глава государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал о неуязвимости российского авиационного комплекса "Кинжал". Высокопоставленный госслужащий отметил, что мощнейшие ракеты способны поражать цели на дальнем расстоянии и обладают сверхвысокой скоростью.