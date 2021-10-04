Военные РФ проверили мощность гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Военные РФ проверили мощность гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Фото: www.pixabay.com
Испытания прошли успешно

Российские военные силы провели испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Мощное орудие впервые запустили с атомной подлодки. Об успешных результатах специальной операции рассказали представители Минобороны нашей страны.

Важное для российской армии мероприятие было проведено в водах Баренцева моря. Специалисты Министерства обороны проверили боеготовность мощной российской ракеты и ее способность поражать вражеские цели.

Бравые российские военные сообщили, что "Циркон" успешно справился с поставленными перед ними задачами. Ракета ударила ровнехонько в условную цель и ликвидировала ее. Запуск разрушительного орудия был осуществлен с подводной лодки "Северодвинск".

Представители главного оборонного ведомства нашей страны подчеркнули, что ракета летела, полностью выдерживая заданные параметры. Она благополучно разбила условный вражеский объект. Испытания признаны успешными, передает телеканал "360".

Кстати, недавно глава государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал о неуязвимости российского авиационного комплекса "Кинжал". Высокопоставленный госслужащий отметил, что мощнейшие ракеты способны поражать цели на дальнем расстоянии и обладают сверхвысокой скоростью.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость 316120
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Гость317927
"Не тупой" нас призывает покориться янкам и стать для них обслугой. Для себя он считает это верхом мудрости
абсолютно, только тупые создания надеются, что потеревшись об ляшку Дядюшки Сэма, или избрав их блогеров продажных , жить в их стране станет лучше. Дядюшка Сэм не заинтересован в соперниках на мировой арене, и слегка заботится только о своих гражданах.
Гость317927
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Гость315177
Насколько же тупы поддерживающие ЕР и российскую власть. Среднестатистический сторонник ЕР получает 10-15 тыс. в месяц, живёт в свинарнике и нищете, зато понтуется цирконом, забыв о том, что циркон нужен для защиты тех, кто Россию разворовывает и платит налоги в Израиль, Швейцарию и т.д., но только не в Россию. На деньги, вбуханные в циркон, из которых более 70% разворовано, как всегда в России, можно было обеспечить нормальное развитие парочке и даже нескольким регионам - инфраструктура, производства, сельское хозяйство, рабочие места и т.д.
"Не тупой" нас призывает покориться янкам и стать для них обслугой. Для себя он считает это верхом мудрости
Гость315177
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Гость313645
"Бравые российские военные сообщили, что "Циркон" успешно справился с поставленными перед ними задачами." -
:))) Щас понабегут "усраинские поцреоты" и будут "хвалиться", что "за то, у них "мощнейший москитный флот" - из современных резиновых вёсельных лодок, оснащённых секретным КИЗЯКОметательным оружием, способным "пулять" любыми видами кизяка! :)))
Насколько же тупы поддерживающие ЕР и российскую власть. Среднестатистический сторонник ЕР получает 10-15 тыс. в месяц, живёт в свинарнике и нищете, зато понтуется цирконом, забыв о том, что циркон нужен для защиты тех, кто Россию разворовывает и платит налоги в Израиль, Швейцарию и т.д., но только не в Россию. На деньги, вбуханные в циркон, из которых более 70% разворовано, как всегда в России, можно было обеспечить нормальное развитие парочке и даже нескольким регионам - инфраструктура, производства, сельское хозяйство, рабочие места и т.д.
Гость313645
Пожаловаться Ответить
"Бравые российские военные сообщили, что "Циркон" успешно справился с поставленными перед ними задачами." -
:))) Щас понабегут "усраинские поцреоты" и будут "хвалиться", что "за то, у них "мощнейший москитный флот" - из современных резиновых вёсельных лодок, оснащённых секретным КИЗЯКОметательным оружием, способным "пулять" любыми видами кизяка! :)))
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