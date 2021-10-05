Военное руководство США признало превосходство Москвы в сфере создания гиперзвукового оружия

Успешные испытания в России гиперзвуковой ракеты "Циркон" привели в замешательство военное руководство США. Об этом пишет аналитик Партх Сатам в индийском издании EurAsian Times.

По его словам, Москва сейчас уверенно занимает в мире лидирующие позиции в разработке гиперзвукового оружия. Он заметил, что на сегодня РФ обладает такими образцами, как "Кинжал", "Авангард" и "Циркон", опережая своих прямых конкурентов – Китай и США.

Автор считает, что последний успешный пуск "Циркона" из подводного положения с атомной подлодки "Северодвинск", лишь подтверждает мощь гиперзвукового арсенала России. В ходе этих испытаний была проверена уникальная Автоматизированная система управления, которая проявила себя еще 27 августа. В АСУ объединились авиационные и морские средства, добавил обозреватель.

Также АСУ может быть объединена с другими высокоточными ударными системами, такими как "Калибр", "Вулкан", "Яхонт", П-800 "Оникс", при этом "Циркон" может использоваться с теми же пусковыми установками "Калибр" и "Оникс". Эти ракеты могут запускаться с малых ракетных кораблей, таких как "Буян-М" и "Каракурт", что делает их способными использовать "Циркон" – "убийцу авианосцев", пишет Сатам.

Видеозапись испытаний последней "привела оборонное ведомство США в замешательство", т.к. американцы только сейчас начали добиваться хоть каких-то успехов в этом направлении, указывает аналитик. По его мнению, Пентагону еще предстоит преодолеть огромное отставание в гиперзвуке от России и Китая, из-за чего в Штатах с трудом, но вынуждены признать лидерство Москвы.

"Наша нынешняя наземная и космическая сенсорная система может не справиться с обнаружением и отслеживанием этих ракет. Я должен признать, что Россия – лидер в мире гиперзвуковых технологий. И если предприятия нашей оборонной промышленности в короткие сроки не придумают, как им противостоять, корабли флотов стран НАТО станут уязвимыми", – цитирует автор августовское заявление командующего стратегическими командованием США Чарльза Ричарда.

При этом Россия планирует пойти еще дальше, перейдя от одиночных пусков с прибрежных полигонов к залповым. В настоящее время Москва разрабатывает четвертую гиперзвуковую ракету под названием Х-95, которая будет запускаться с дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22, резюмирует Сатам.

Напомним, накануне Минобороны РФ обнародовало видеокадры пуска "Циркона" с подлодки "Северодвинск" в Баренцевом море.

