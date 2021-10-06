Техника "промаршировала" в провинцию Идлиб

На просторах интернета появился необычный видеоролик с переброской подразделений сирийских правительственных войск. Среди военных машин был замечен советский грузовик с пушкой.



На кадры попал момент перемещения части армии Сирийской Арабской Республики в провинцию Идлиб. Среди военных машин сирийцев гордо следовала зенитная установка на базе советского грузовика ЗИЛ-131. Эпичные кадры опубликовали авторы телеграм-канала "Милитарист".

На видео попали и другие боевые машины сирийцев. Разумеется, самой любопытной для русского глаза оказалась установка на базе советского грузовика. Проверенную временем боевую технику оснастили автоматической пушкой АЗП-57. Судя по всему, советская машина повышенной проходимости отлично справляется с военными задачами, стоящими перед сирийской армией.

Стоит отметить, что автоматическая пушка способна уничтожать вражеские объекты на высоте до 5 тысяч метров. При этом АЗП-57 может совершать 70 выстрелов в минуту. Таким образом, орудие способно ликвидировать объекты, которые перемещаются с весьма большой скоростью. Также снаряды играючи пробивают легкую броню военных машин врага.

Кстати, недавно ряд сирийских СМИ заявил, что российская "ЧВК Вагнера" стабилизирует обстановку в мире.