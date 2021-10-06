Россия приготовила для США неприятный подарок под Калининградом - Sohu

Россия приготовила для США неприятный подарок под Калининградом - Sohu
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
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Российские ракетные комплексы "Искандер" восхитили китайцев

Китайские аналитики рассказали о современном российском вооружении. Эксперты издания Sohu уверены, что американцев в случая вторжения на территорию нашей страны ждет неприятный сюрприз под Калининградом. Китайцы не сомневаются, что армия России готова ко встрече с вооруженными силами США, а также их союзников по НАТО. 

Североатлантический блок в последнее время весьма неравнодушен к Калининградской области России. Стратегический регион оторван от "материковой" части государства, зато занимает выгодное географическое положение в центре Европы и теоретически является плацдармом для оперативного доступа к странам-членам военно-политического альянса. 

Меж тем, как отмечают китайские аналитики, Россия обладает вооружением, способным противостоять США и их союзникам. В случае агрессии, российские войска смогут принять ответные меры. В издании обратили внимание на современные самолеты Су-27, которые с легкостью смогут перехватить вражескую авиацию. 

Однако главным неприятным подарком для американцев в Китае назвали ракетные комплексы стратегического назначения "Искандер", которые развернуты в Калининградской области. Уникальное российское вооружение способно поразить цели на расстоянии до 500 км. Его баллистические ракеты предназначены для борьбы с системами ПВО и ПРО, а также уничтожения крупных объектов. 

Источник: ПолитРоссия ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
Гость318745
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:))налейте игорьку пенсии полный стакан до краев
нехай узбагоится
игорь
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как американцев можно тем удивить
зато американцы удивляются как народ россии выносит своего президента который отнял у рабов пенсии
Гость318738
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При чем тут 500км, ответка будет сразу по Белому дому.
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