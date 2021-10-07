Российские ученые нашли эффективный способ борьбы с американским десантом

Российские ученые нашли эффективный способ борьбы с американским десантом
Фото: Eduardo Parra/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Сорвать планы противников способен рой беспилотников

Российские ученые придумали, как одержать победу в случае потенциального столкновения с американским морским десантом. Отразить атаку противника способен рой малых ударных беспилотников. 

Как отмечается в журнале "Воздушно-космические силы. Теория и практика", у РФ не только протяженная морская граница, но государство также активно работает в сфере развития Северного морского пути, не говоря уже о территориальных претензиях на Дальнем Востоке и освоении Арктики. В таких условиях разработка методов борьбы с американских десантов является актуальной проблемой, пишет РИА ФАН

Если оценивать тактику Соединенных Штатов, то сейчас страна делает упор на концепцию загоризонтных морских десантов и смогла заметно повысить эффективность ведения боя. 

В таком случае российские военные предлагают бороться с противником еще до того, как начнется высадка. Поможет в этом рой БПЛА малого класса. 

После начала операции российские самолеты, применяя противопехотные мины и боеприпасы малого калибра, начинают атаку и поражают цель, повреждают технику, которая находится на палубах, и препятствуют стабильной работе боевых расчетов. Также для победы нужно вывести из строя американские антенные системы РЛС. 

Дроны в этот момент сбрасывают на корабли США радиомаяки, чтобы указать боевым авиационным комплексам цель. 

Такой план действий позволит развернуть на берегу огневые средства Сухопутных войск, чтобы в конечном счете помешать сопернику. 

При этом использование БПЛА при таком сценарии является наиболее эффективным. 

"Во-первых, потому что они обладают малой заметностью во всех диапазонах функционирования разведывательных средств. Во-вторых… малоразмерные цели представляют определенные трудности при их уничтожении различными средствами ПВО", 

– отмечают авторы стратегии. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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