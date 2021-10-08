Сделка оценивается в миллиарды долларов

Турция попросила у США о закупке 40 истребителей F-16, добавив, что также хотела бы попросить американцев о помощи в модернизации около 80 уже имеющихся самолетов. Об этом сообщает Reuters.

После провала сделки по F-35 Анкара намерена улучшишь свои военно-воздушные силы. По словам источников, сделка оценивается в миллиарды американских долларов. Правда, не факт, что она все-таки состоится.

Для того, чтобы Турция получила F-16, потребуется одобрение Госдепартамента США и Конгресса, который может заблокировать сделку.

Пока представители ведомства не стали никак комментировать эту новость. Молчание планируется сохранять до тех пор, пока данные о предполагаемых продажах не будут официально доведены до сведения американского Конгресса.

При этом авторы статьи предполагают, что одобрение на сделку с Турцией будет получить непросто. Всему виной закупка Анкарой российских систем противоракетной обороны С-400.

Тем более, что отношения союзников по НАТО последние несколько лет переживают не самые лучшие времена. В частности, у США есть вопросы к Турции, касающиеся ее политики в Сирии, прав человека, тесной связи с Россией и чрезмерных амбиций в восточном Средиземноморье.

Напомним, что в конце сентября Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели встречу в Сочи. После переговоров турецкий президент назвал причину, по которой пошел на покупку российский С-400, которые и стали камнем преткновения в отношениях республики с Соединенными Штатами.