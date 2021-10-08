После переговоров с Путиным Эрдоган попросил вооружения у США

После переговоров с Путиным Эрдоган попросил вооружения у США
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Сделка оценивается в миллиарды долларов

Турция попросила у США о закупке 40 истребителей F-16, добавив, что также хотела бы попросить американцев о помощи в модернизации около 80 уже имеющихся самолетов. Об этом сообщает Reuters. 

После провала сделки по F-35 Анкара намерена улучшишь свои военно-воздушные силы. По словам источников, сделка оценивается в миллиарды американских долларов. Правда, не факт, что она все-таки состоится. 

Для того, чтобы Турция получила F-16, потребуется одобрение Госдепартамента США и Конгресса, который может заблокировать сделку. 

Пока представители ведомства не стали никак комментировать эту новость. Молчание планируется сохранять до тех пор, пока данные о предполагаемых продажах не будут официально доведены до сведения американского Конгресса. 

При этом авторы статьи предполагают, что одобрение на сделку с Турцией будет получить непросто. Всему виной закупка Анкарой российских систем противоракетной обороны С-400.

Тем более, что отношения союзников по НАТО последние несколько лет переживают не самые лучшие времена. В частности, у США есть вопросы к Турции, касающиеся ее политики в Сирии, прав человека, тесной связи с Россией и чрезмерных амбиций в восточном Средиземноморье. 

Напомним, что в конце сентября Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели встречу в Сочи. После переговоров турецкий президент назвал причину, по которой пошел на покупку российский С-400, которые и стали камнем преткновения в отношениях республики с Соединенными Штатами. 

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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