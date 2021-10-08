Француз выдал военную тайну о танке в российской игре

Секретную информацию быстро удалили

Бывший член экипажа французского танка Leclerc S2 случайно выдал военную тайну. Танкист оказался любителем российской компьютерной игры War Thunder, в которой есть эта боевая машина. Об этом узнало издание UK Defence Journal.

Мужчина выложил в игре данные о танке, заметив, что игровая модель отличается от реальной. Вскоре модераторы удалили эти документы. Такое решение объяснили тем, что секретные данные могут сыграть злую шутку с теми, кто эксплуатирует Leclerc.

Как уточняет "МИР24", в этой игре есть бронемашины, которые и сейчас находятся на вооружении, поэтому не все характеристики известны. 

Источник: UK Defence Journal
Полина ИВАНОВА
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